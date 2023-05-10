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港聞
2023年5月10日星期三
港聞二
錄音筆放袋 證人X：無人提過唔畀錄 新西協調會拍片「研究用」 國安法生效後匿名交警方
11影片兩錄音 X認曾任建制政黨議助
黑碼可重用7天 跨境貨車學校讚利民 倘疫情無反彈 議員倡擴至商界
事隔7年檢證需時 押後7‧18訊 蔡天鳳前夫盜竊案 擬加控潛逃罪
涉百空殼公司洗錢35億 海關拘8人
教「媾女」KOL索33萬裝身 事主：鞋唔啱著名表唔到手
詐騙學警罪脫 前警長遭撤退休金提覆核
英基幼園收生涉貪案 多控4家長商人
區旗區徽條例擬修 侮辱罪涵網絡 訂檢控時限 禁污損踐踏「或其他方式」侮辱
復常後首母親節 花店貴花訂單增：料因消費券
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民青局斥「尊子漫畫」抹黑委任三會原則
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涉賓館盜牀單 女子被捕拭淚
田北辰問三隧「愈方便收愈貴」否 運署：現無法答
食物分9級助照顧吞嚥困難者 病者家人讚食譜實用 議員倡政府推廣指引
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【Emily】民建聯倡東九捷運「混合模式」發展
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【Emily】歐洲日酒會 李家超出席致辭
【Emily】拍片介紹工作 陸頌雄扮保安
【Emily】楊潤雄參觀海南影城景點取經
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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