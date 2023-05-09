【Emily】回應家傭論 陳帆：想表達合約精神 收區議員反映唔舒服 認用其他比喻較好

話訪問時間短難仔細講清

陳帆前日出席電台節目時，以家傭比喻區議員，話聘請家傭都有合約條文，如果家傭唔遵從僱主合法合理嘅要求，都可以被解僱，認為擔任區議員情况一樣，事後就被區議員質疑呢番言論有藐視之嫌。陳帆噚日解釋話，自己處理過家傭合約，一時間諗起，其實最想表達係合約背後代表嘅精神，並唔係想將區議員身分對照家傭。佢又話，因為訪問時間較短，難以仔細講清楚，但訪問完結後亦有再解釋。

同屬港區人大代表嘅沈豪傑就話，每個人都有言論自由，亦無聽聞其他人大代表有討論呢件事。

有人代話比喻唔理想 但陳不必再解釋

但另有人大代表私下同Emily講，認為陳帆嘅比喻唔太理想，指對方為官多年，思維可能有別於地區人士。不過，佢認為陳帆無必要再解釋，講得愈多反而令公眾討論有關言論，轉移社會對區會新方案嘅注意力。