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港聞
2023年5月9日星期二
港聞二
防工作中暑指引 三級警告安排休息 不強制僱主執行 勞處：倘生意外可成執法依據
勞團：各區暑熱有差異 商會：工種多難執行
過去4年4天達紅色0日黑色 團體：休息門檻高
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《華郵》指區會鬧劇 陳國基：歪曲抹黑顯無知 英大臣5年來首訪港洽貿易
冒牌口罩售政府 董事經理囚6.5至11月
14歲少年約打牌行劫就擒 同黨挾贓逃去
避查狂飈自炒 司機涉藏毒等8罪被捕
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調查：逾半人續戴罩潔手 擬打加強劑僅一成
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【Emily】見政團解說區會改制 局長日跑幾場
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【明報專訊】（請看附圖）
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