付3.8萬跟KOL學追女 事主：片遭上載被屈10萬

被告開「鬼王溝女哲學」頻道

被告周柏賢（33歲，報稱導師）昨親自上庭抗辯。控罪提及，被告要求鄭姓事主繳付3.8萬元學費後，再額外繳付10萬元以支付購買衣飾；被告另要求陳姓事主繳付7.8萬元學費後，再額外繳付33萬元購買衣飾。若兩人不從，便會終止授課。

案發時為大學生的鄭姓事主供稱，2021年開始接觸名為「鬼王溝女哲學」YouTube頻道，並曾支付150美元，以在一個月內觀看被告的收費教學影片。2022年1月，鄭遇上感情問題後，報名參加被告開設的「真人特訓」課程，課程簡介稱能夠「全方位能力值提升，包括秘技觀女術」。

促下架被斥不尊師重道 要求補償方刪片

鄭續稱，課程為期一年，收費9800美元，當時約7.7萬港元，及後被告願減半收費，鄭最終支付3.8萬元學費。兩人第一次會面時，被告將過程錄影下，又帶鄭逛商場觀看服飾及名表。翌月，鄭發現被告將他上堂的影片上載至YouTube，當他要求將影片下架時，被告斥責他不尊師重道，要將他「逐出師門」，並脅迫鄭支付10萬元「換裝費」，「見到有誠意去補償大逆不道行為，諒解恩恤下先收番影片」。

事主稱遭打罵肥蟲 被告指受訓可「成龍」

及後兩人第二次會面，被告多次用手機拍攝鄭，又作勢要打他及罵他是「肥蟲」。鄭解釋，被告會稱感情失敗的人是蟲，但經過他訓練就可由蟲成龍。鄭支付款項後，被告沒有相應地提供衣服及飾物。被告在庭上質問鄭，稱由於鄭打算在連登上「公審」被告，故他才上載影片澄清；鄭否認此說法。

陳姓事主則稱，他有一定年紀，見身邊同事都有家室，為了在人前表現正常，開始瀏覽網上約會教學影片，其後報讀被告的課程。2022年2月中，兩人首次會面時，被告提出男性「進行實戰」要注重外表，而佩戴歐米茄007系列手表會受女性喜歡，讓女性以為對方很有冒險精神，但建議陳不用現在就買。陳今日繼續作供。

【案件編號：ESCC 502/23】