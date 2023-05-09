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港聞二

港爭辦全運會8優勢項目 涵劍擊單車 文體旅局：有望爭獎牌 能激起市民熱情

【明報專訊】廣東省將於2025年聯同港澳承辦第15屆全國運動會，港府昨日在立法會民政事務委員會上，提到已向國家體育總局爭取承辦單車、劍擊、七人欖球、高爾夫球、帆船、手球、足球及沙灘排球共8個項目。署理文化體育及旅遊局長劉震表示，這些項目本身屬香港優勢項目，有機會爭取獎牌，相信由香港承辦能激起市民熱情。

料場地不成問題

單車總會足總「信有主場優勢」

中國香港單車總會主席梁鴻德回應本報查詢時稱，政府向國家體育總局提出申辦單車項目，是對總會辦大型比賽投下信心一票，亦認為香港會有主場優勢。他說，位於將軍澳的單車館屬國際認可場地，以往亦曾舉辦世界賽，下月亦會舉行香港國際場地盃，認為港府提出申辦全運會單車項目，是相信香港在場地和配套方面具備條件。他又說，香港曾於2009年舉辦東亞運動會，在單車項目方面亦取得不錯成績，包括在公路賽方面取得金牌，認為2025年若有主場之利，相信港隊會有優勢。

香港足球總會主席貝鈞奇表示，過往東亞運動會曾在香港舉辦賽事，相信香港能承辦全運會，而啟德體育園於2025年前啟用，場地不成問題。他又說，當年足球港隊在東亞運動會亦有主場之利而奪金，若全運會足球賽在港舉行，相信亦有優勢，足總會全力以赴配合籌備。

港協暨奧委會表示，港府日前已成立籌備委員會展開相關工作，將全力配合，務求全運會圓滿舉行。

政府料體育園趕及 預留辦測試賽

政府提到，預計啟德體育園將成為本港承辦大部分賽事的主場館。在昨日會議上，多名議員關注啟德體育園工程會否受新冠疫情影響建成時間，其中體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛提及，舉辦體育比賽項目需作測試賽，關心當局有否預留時間。署理體育專員鄭青雲回應稱與工程承辦商緊密協調，有信心啟德體育園明年底落成，而全運會將於2025年9月或10月舉行，已預留足夠時間作測試賽。

擬增3編外首長統籌 議員質疑

政府向立法會提交文件，建議在全運會統籌辦公室增設3個編外首長級職位，每年平均開支合共1184萬元，相關議案昨在會上獲通過，將交予人事編制委員會審議。有議員在會上質疑現時當局人手編制是否無法兼顧，其中工聯會陸頌雄要求政府向廣東體育局學習，問廣東體育局有否增加人手籌辦，質疑為何要增設3個首長職位。

劉震解釋，現時政府提出的方案是經慎重考慮，是參考過往舉辦東亞運、回歸紀念活動等的人手配置，並非憑空臆造。他又說已奉行簡約原則，全運會是由粵港澳三地合辦，三地情况不同，預計工作量會非常繁重，目前政府編制內的人手未能兼顧。

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