議員：粵日均千名額換回鄉證 足應需求

張欣宇昨在港台節目《千禧年代》稱，通關後往來兩地人次雖與以前相若，日均約5萬至6萬，但以高鐵往來兩地的人數比例增多，由疫前約4％至5%，增至約10%。他引述中旅社統計稱，延長過期回鄉證有效期的措施影響數以百萬人，料高鐵需求相應帶來增長。他所屬的「A4聯盟」昨與運輸及物流局副局長廖振新會面，透露政府已成立專責小組處理高鐵「地鐵化」事宜，即令持票乘客於同日可靈活改乘來往同一車站的任何班次，目標今年內推出時間表。

梁子穎提醒打算到內地換證的港人須上網預約，建議港人先預約深圳剩餘名額。他建議可先到本港中旅社拍攝證件相，以免到內地辦證時因相片不符格式。

政府專組研高鐵「地鐵化」

國家出入境管理局上月宣布，2020年1月1日至今年12月30日到期的回鄉證，昨起有效期延長至今年12月31日。記者昨晚約10時半瀏覽中旅社網站「辦理證件預約情况」，港島、新界西及九龍東中心最快今日「有籌」換領回鄉證，新界東中心最快明日起「有籌」，九龍西中心最快下周二（16日）「有籌」。