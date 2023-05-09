荃灣酒店青年宿舍 200宿位收申請

已收逾千入住登記意向

相關申請人須為18至30歲在職青年，並符合多項要求，包括資產限額要求、不得擁有住宅物業等。宿舍接受一人或兩人申請，房間面積平均400方呎，每間房提供兩個宿位，每個宿位月租4680至4980元，已包水、電及寬頻上網費用，並設煮食等公用設施（見表）。

香港菁英會常務副主席林智彬稱，申請人須提交工作及資產證明等，之後會獲安排面試，以考量其工作地區、過往參與的社區活動、有否迫切需求等因素，以決定其是否符合資格入住。首兩年入住合約為一年「生約」及一年「死約」，其後逐年續約。

伙南豐辦活動 須儲參與時數

另外，該宿舍設「Life Triangle」計劃，以「二十四節氣」為活動概念，為入住青年提供有關生涯規劃、生活技能、社區參與及外展活動，例如冬至時「整湯圓」等，亦初步與南豐紗廠商討合作，讓青年多了解本港文化藝術。該計劃會以青年參與活動的時數計算「Life Point（LP）」 ，每年須獲至少200LP。林智彬稱，若取得多於200LP，可獲使用酒店公用設施優惠，例如以較便宜費用甚至免費使用健身室和泳池，以鼓勵他們參與更多活動。

參與時數可換酒店設施優惠

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興期望計劃可擴闊青年眼界，參加不同活動提升競爭力。被問到會否考慮將華懋旗下其他酒店轉作青年宿舍，蔡稱須視乎今次項目的發展及政府支持。