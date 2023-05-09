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港聞二

房委商收緊富戶暫住期 堵轉移資產 另議公屋世襲制 未達共識

【明報專訊】房委會繼早前收緊綠表資格審查、不再容許「定期暫准居住證」持有人（大多為根據富戶政策已發遷出通知書的前公屋租戶）以綠表資格購買資助出售單位後，據本報了解，房委會上周曾舉行集思會討論兩項目（見表），包括「定期暫准居住證」持有人會利用12個月「暫住期」轉移資產，以重新符合入住公屋資格。據悉，會上大部分委員傾向收緊為期12個月的「暫住期」，亦有委員認為不應設「暫住期」，應直接要求暫准居住證持有人遷出。此外，會上亦討論「公屋世襲制」問題，委員意見不一，據悉房委會內部仍未達成共識，將於月內加開會議正式商討上述議題。有立法會議員歡迎收緊為期12個月的「暫住期」，否則對其他公屋輪候者不公。

委員傾向收緊 有倡直接廢除

據了解，房委會於集思會上提及，部分持有「定期暫准居住證」的富戶可利用12個月「暫住期」轉移資產，以符合重新入住公屋資格。會上有委員認為12個月「暫住期」太長，且富戶有能力在私人市場租住物業甚至置業，認為應回應社會對公屋殷切的需求，將「暫住期」縮短或直接取消。據悉，會上委員大方向同意收緊「暫住期」，但仍有意見提出「定期暫准居住證」持有人不多，要仔細研究具體做法。

另外，會上亦有談及「公屋世襲制」，指出公屋租戶的子女日後亦有機會繼承公屋租約，建議修改制度，惟由於修訂牽連甚廣，據了解會上委員未有就此達成共識。

民建聯支持縮短甚至廢除

民建聯房屋事務發言人陳學鋒說，即使定期暫准居住證持有人較少，但審視富戶政策時需從整體公平出發，暫准居住證持有人為公屋「超級富戶」，資產超出公屋限額多倍，認為該批住戶完全有能力自置物業或租住私樓，應讓出公屋單位。他認為房委會應回歸興建公屋的初心，幫助真正有需要的人，故贊同縮短甚至取消「暫住期」，惟房委會仍可酌情給予2至3個月時間容許相關住戶物色新地方搬遷，而非再重新檢視住戶經濟情况。

江玉歡：涉公帑資源

戶數不多亦須審視

立法會房屋事務委員會委員江玉歡認為有必要重新審視公屋政策，包括調整公屋入息限額及收緊「暫住期」。她說，12個月時限實為太長，認為或成「漏洞」，讓暫准居住證持有人轉移資產，並重新成為公屋租戶。她認為即使目前只有80個定期暫准居住證持有人，但問題涉及公帑資源運用，應慎重及小心處理。

相關字詞﹕公屋富戶政策 江玉歡 陳學鋒 房委會

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