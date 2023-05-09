14歲少年約打牌行劫就擒 同黨挾贓逃去

事主刀棍制服 斥「打劫響朵吖」

涉事單位為旺角通菜街93號宏安大廈一單位，據了解，事發時男女戶主與3名女友人正在打麻將，其中一女子早前透過WeChat介紹一名男子上門打牌，當該男子到達時，發現他為一名只有14歲的少年，於是叫他離開，惟另外兩名男子已在單位外守候，3人隨即衝入屋，並亮出利刀聲稱打劫，賊人得手後逃走。戶主夫婦尾隨追出，雙方一度糾纏，其後少年被擒獲，其間有人情緒激動大吵大鬧，驚動途人報警求助。

網上流傳片段見到一名金毛男將被制服的少年按壓在大廈對開的鐵欄上，不斷以利刀面拍打少年頭部及鐵杆，高呼「打劫響朵吖」、「打劫呀！你對唔住」。另有人在旁大叫：「打劫？你邊瓣？掃場？」其後有警員到場時，金毛男仍持利刀，警員一度手按槍袋戒備。

捲20萬元財物 警通緝兩匪

警方昨凌晨零時左右接報稱多名大漢在通菜街近亞皆老街持刀棍打鬥。警員趕至控制場面，路邊留下一柄利刀、紙刀套及木棍折斷的地拖，經初步調查相信為一宗持刀行劫案，遂將被制服的少年鎖上手銬帶上警車，持盾牌警員登樓及在附近一帶搜捕在逃劫匪。

警方初步相信3名賊人闖入單位，以利刀指嚇54歲姓龔男戶主及44歲姓盧妻子，及妻子的3名女友人，掠去一隻約值20萬元的勞力士手表、一部約值1.3萬元的手提電話及一隻約值3000元的戒指。警員在單位外發現血漬，不排除有賊人在糾纏時受傷，案件列作行劫，由旺角警區重案組第2隊跟進。