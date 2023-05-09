冒牌口罩售政府 董事經理囚6.5至11月

被告分別為業務經理黎紹津（37歲）、董事季妙麗（45歲）及傲輝集團有限公司，黎和季被控各兩項「供應已應用虛假商品說明的貨品」罪，公司則被控兩項「供應/要約供應應用虛假商品說明的貨品」罪。

涉670萬個口罩 公司罰款8萬

海關商品說明調查科高級調查主任張永康昨在簡報會表示，本案為歷來判罰最重的同類案件，涉及的口罩貨品數量是第二大多，海關滿意法庭判決，相信能反映案件嚴重和起阻嚇作用，亦會充公涉案口罩。

張稱，海關2020年6月收到Medicom SafeMask Premier 2015M口罩品牌持有人舉報，並確認涉案口罩非由其工廠製造。海關隨後到供應商位於紅磡的辦公室蒐證，檢取文件及電腦設備，即場拘捕經理。該批口罩化驗後被發現其中一個批號的生產規格與包裝上聲稱不相符，違反《商品說明條例》。

張永康提醒商戶，任何人供應或出售已應用虛假商品說明的物品即屬犯法，一經定罪最高可判罰款50萬元及監禁5年。海關巡查行動仍然繼續，暫時未再有發現其他違反商品說明條例的口罩。

【案件編號：KTCC 963/21、KTS 11506 ＆11507/21】