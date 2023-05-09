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港聞二

《華郵》指區會鬧劇 陳國基：歪曲抹黑顯無知 英大臣5年來首訪港洽貿易

【明報專訊】政務司長陳國基昨去信《華盛頓郵報》，反駁《華郵》社評內容歪曲和揑造事實，以評論為名抹黑區議會新制度建議及國安法的實施。事緣《華郵》前日發表社評，批評港府上周公布的區議會改革方案不民主，質疑新制保留部分直選議席，僅為維持港人仍享有一定程度自由的假象，不是真正選舉，而是鬧劇。

新制留直選 社評批自由假象

《華郵》在社評形容，區議會本來是本港民主和公眾參與僅存的最後堡壘，惟北京政府認為這些地方架構民主成分太多，須排除任何異見。社評指出，2019年反修例運動期間區選投票率達七成創歷史新高，民主派奪得大部分議席，選舉結果令北京尷尬，不想今年區選再出現類似結果，因此推動今次改革。社評指立法會已成「橡皮圖章」，料新方案不會面對太大阻力。

陳國基在回信中表示，社評指區議會是市民表達政治取向及不滿的渠道，反映《華郵》對於區議會定位的誤解和無知，重申區議會在《基本法》下是非政權性的諮詢組織。他指出，今次改革旨在將區議會「去政治化」，重回諮詢角色，並引入資格審查機制確保「愛國者治港」。信中針對社評內容逐點反駁，包括重申新選制下立法會具廣泛代表性、行政立法良性互動。

陳重申屬諮詢組織 改革去政治化

另外，英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）昨日訪港，是自2018年以來首次有英國國務大臣來港，莊敦文昨與財經事務及庫務局長許正宇會面，二人討論如何進一步推動兩地貿易發展、打破貿易壁壘。他亦與長和系主席李澤鉅及聯席董事總經理霍建寧見面，討論集團在英國的投資計劃。

莊敦文出發前向當地傳媒表示，此行會與特區政府討論在金融科技和服務等範疇合作，他說英國與香港具深厚聯繫，為了下一代有責任與香港進行積極和具建設性的交流合作，不過重申英國將繼續就港人自由被削弱的問題發聲，敦促中國履行國際責任。

早前被轟向華「跪拜」

莊敦文：續就港人自由發聲

莊敦文訪港引起多名英國國會議員批評，指莊敦文此行予外界的觀感欠佳，其中執政保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）質疑訪港儼如在中國政府跟前跪拜，下議院外交事務委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）亦批評變相認可中國政府對香港的威權管治。在北京，外交部發言人汪文斌被問到莊敦文在香港出席會議時有否討論香港人權狀况，他說不了解有關情况，重申外國無權干涉香港事務。

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