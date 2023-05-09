Google：港府3年促刪63涉國安資訊 警要求歷來最多 24影片涉違國安選舉法未删

去年下半年要求最頻

兩度促删「羊村」內容

Google又指2021年下半年，警方兩度要求公司移除7條涉違國安法的影片，及廉署11次要求移除17條有關2021年立法會選舉涉違選舉法的影片，惟Google未有應要求移除或限制涉事YouTube影片。

被問及會否引用《港區國安法》第43條封鎖網站跟進，警方昨回覆稱不會評論個別案件，採取任何行動均會按實際情况依法處理。警方稱調查各類案件時，會向包括互聯網服務供應商的有關人士或機構，要求提供資料或配合，要求均按照相關法例、程序及守則行事；又指各社交媒體平台均設有服務條款，規限用戶在平台上發放資訊，故各社交媒體平台應履行責任，防止用戶不適當地使用其平台發放資訊。警方呼籲市民與涉嫌違反《港區國安法》或其他本港法律的非法行為劃清界線，以免承擔不必要法律風險。

所有資訊計 近半未按要求移除

Google發表新一期《資訊公開報告》，稱港府去年下半年共提出56次要求公司移除資訊，較去年上半年多約80%（見圖），當中有涉「私隱與安全」及「冒認」各15次，8次涉「國家安全」及7次涉「詐騙」。其中警方12次要求公司移除26個廣告，指廣告假冒政府高級官員，企圖欺騙用戶和竊取個人信息；Google稱已移除19個涉違公司政策的廣告，6個審核時已遭刪除，另有一個找不到。警方另三度要求「Google Play商店」移除3款應用程式，指程式涉欺騙用戶，涉及虛假加密貨幣交易平台，及兩個是假裝提供兼職賺取網購佣金；Google稱已移除其中兩個違公司政策的應用程式，另一個則無法找到。

Google指去年下半年港府共提出56次、涉183項移除資料要求，去年下半年就其中88次移除資訊要求未採取行動，佔整體約48%；另有26次移除要求，相關內容已遭發布人刪除，佔整體約14%。

Google：未採行動原因很多

Google報告稱，未移除內容原因很多，包括要求移除的內容或不夠具體，如未有列出相關連結等，故公司無法理解政府要求公司刪除的內容。至於提出要求者，有39次要求、涉及128項資訊由警方提出，屬迄今以來最多。