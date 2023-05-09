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過去4年4天達紅色0日黑色 團體：休息門檻高

【明報專訊】工作暑熱警告下周一（15日）起實施，當香港暑熱指數達30或以上，勞工處便會按程度發出黃、紅、黑警告，每隔一小時自動更新。翻查天文台過去4年每日最高暑熱指數資料，每年有39至65天的最高暑熱指數達到發出暑熱警告標準，絕大部分日子達黃色級別（暑熱指數達30至少於32），4年內有4天達紅色級別（暑熱指數達32至少於34），沒有日子達到黑色級別（暑熱指數達34）。

香港暑熱指數是由天文台與中文大學醫學院共同研究，綜合環境溫度、濕度、空氣流動及太陽熱輻射水平等氣象數據和本港整體入院數字計算所得；一般而言，當京士柏的香港暑熱指數達至30或以上，市民便應採取適當防暑措施。

根據過去4年數據，暑熱指數達30或以上水平的日子集中在5月至9月，其餘月份均低於30，而每年7月均有最多日子的最高暑熱指數達30或以上，以前年7月及去年7月為例，分別有17至20天，若套用新指引，過去兩年7月份分別約有55%及65%日子需發出暑熱警告。

綠色和平昨發聲明表示，根據天文台資料，達黑色警告的暑熱指數以往從未出現，而紅色警告的暑熱指數，在2014至2021年只有4天，認為指引中讓工友得到額外休息時間門檻極高，但隨着氣候危機惡化，戶外工作者面對的熱疾病風險亦愈來愈高，指引難保障戶外工作者。

相關字詞﹕勞工處 工作暑熱警告

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