勞團：各區暑熱有差異 商會：工種多難執行

工權會：先看成效 如不彰應立法

建造商會批閉門造車 下周推倉卒

蕭倩文認為新指引有不少漏洞，除關注只參考京士柏監測數據，各級警告同時適用於戶外及戶內無空調的工作環境，未必可準確反映個別環境的熱壓力；此外，她說暑熱警告是以小時計隨時發出，當局難監管僱主是否有即時採取行動。

蕭說，新指引雖無法律約束力，但現階段可先觀察初步成效，再適時檢討，當發現成效不彰，「大家都唔跟、覺得可有可無」，當局就應考慮以立法等手段規管。她認為除訂定指引保障工友，政府在處理工傷死亡統計及研究時亦有改善空間，例如現時工作猝死多歸咎工人自身疾病，當中部分個案事發時處於酷熱天氣但未計算。

梁敬國關注指引過於繁複、不便執行。他解釋，地盤並非只有單一工種，大型地盤有上千人，當暑熱警告發出時，管方要個別要求「這個不用工作、這個休息15分鐘、30分鐘」，在通知及執行上有困難。他建議劃一達到某個氣溫水平就規定全面停工，既便利執行，亦方便承建商向業主交代工程延誤原因。

梁批評新指引閉門造車，未有事先理解工地實際情况，諮詢亦不足。他說當局制訂指引時曾詢問該會意見，該會提出不可行，但政府無考慮，而昨公布最終版本前亦無再諮詢業界，認為下周便執行過於倉卒，「我們負責執行指引的人，沒被充分諮詢、亦沒被充分通知，出事之後，作為地盤總承建商，我們就要負責任。這樣政府是否不負責任呢？」