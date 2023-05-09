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防工作中暑指引 三級警告安排休息 不強制僱主執行 勞處：倘生意外可成執法依據

【明報專訊】本港近年與「熱壓力」相關的工傷個案每年均達雙位數，炎夏將臨之際，勞工處昨日公布推出《預防工作時中暑指引》，下周一（15日）起實行。新指引按天文台發出的「香港暑熱指數」訂定3個級別的「工作暑熱警告」，並提供在相關警告級別下，從事不同勞動量工作每小時的建議工作和休息時間，其中當最高兩個級別、即紅色和黑色警告發出時，建議紮鐵工和棚架工等「極重勞動量」工友暫時停工。有關指引非強制要求僱主執行，勞工處稱若發生意外，指引可成為執法單位的重要參考依據。

下周一推 紅黑警告紮鐵工等應停工

代表勞資雙方的組織均關注執行指引的可行性。工業傷亡權益會認為暑熱指數只依據單一監測點，未能反映各區暑熱差異。香港建造商會質疑工地工作一環扣一環，不同工種休息時間不同，難以執行指引（另見稿）。

特首在去年《施政報告》提出，將制訂指引要求僱主按照訂明準則採取措施，保護僱員免在工作時中暑。勞工處昨公布新指引，適用範圍包括戶外工作、沒有安裝空調環境的室內工作，以及在熱源或發熱設備附近工作。3個級別的「工作暑熱警告」分別為「黃色」、「紅色」及「黑色」，當香港暑熱指數達30或以上，當局便會安指數水平發出不同級別警告，每次維持至少一小時，其後每小時更新。勞工處會通過「香港政府通知你」及「我的天文台」手機應用程式、新聞公報、天文台等向公眾發放警告及公布相關防暑措施。

勞動量分4類 休息安排各不同

指引按勞動量將不同工種分為「輕勞動」、「中等勞動」、「重勞動」及「極重勞動」，不同勞動量僱員在各級警告下建議休息時間不同，例如紮鐵、棚架工及正接受體能訓練的僱員，在黃色警告下應每工作15分鐘後休息45分鐘，在紅及黑色警告下應停工（見表）。指引亦列出僱主可增減工友休息時間的各項適用因素。勞工處高級職業環境衛生師（發展）黃志清稱，當僱主按指引採取措施降低僱員中暑風險，在暑熱警告下可相應減少僱員休息時間。

定期巡查發警告 個別情况會檢控

今次指引非強制要求僱主執行。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢稱，當局會定期巡查，並在有需要時發警告及改善通知書，個別情况下亦會檢控。他強調，若發生中暑相關的工傷意外，指引可作為執法單位的重要依據，若有足夠證據，可根據《職安健條例》的一般條款檢控。根據條例的一般責任條款，僱主須提供或維持在合理切實可行範圍內屬安全和不會危害健康的工作環境和工作系統。被問及日後會否強制要求僱主執行，馮稱會在兩年後檢討。

勞工處回覆本報稱，2020至2022年與熱壓力有關的工傷個案分別為12、23及19宗，其中2022年部分懷疑個案仍在調查中，上述為初步統計數字。勞工處過去3年的4月至9月巡查中暑風險較高的戶外工作地點次數分別約2.1萬、2.6萬及2.6萬，去年共發出97封警告信，較前年14封大增，但未有發出通知書或檢控。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕預防工作時中暑指引 勞工處 中暑

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