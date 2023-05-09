4職工盟義工涉違限聚 辯方：為防疫設街站可豁免

昨日受審被告為曾浩源、翁家文、黃俊宇及林小薇，各被控2020年5月6日在金鐘海富中心與政府總部之間行人天橋參與受禁群組聚集。同案6人早前認罪，罰款4000至4500元。

控辯雙方承認事實指出，當日建築地盤職工總會在上址設街站，枱上放有防疫物資和傳單，另有印上「工會戰線，抗爭之路」、「良心市民抗暴政，地盤手足不可缺」及「五大訴求，缺一不可」等橫額、海報及紙牌，亦有人以揚聲器發言。警員多次警告，其間有參與者以揚聲器表示街站獲豁免。警方發出第五次警告不果，向涉案者發出「參與受禁群組聚集」定額罰款通知書。

警：防疫內容只佔小部分

當日在場督察朱福弘供稱，有參與者曾向警員解釋街站為防疫而設，可獲豁免，但警方當場重申街站屬「公眾集會」。朱不認為街站為防疫，除海報內容涉表達訴求外，參與者持揚聲器談防疫的時間佔小部分，其餘都是表達訴求。審訊今續。

【案件編號：ESFS 50009、50013、50015、ESS 500531/20】