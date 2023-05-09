默沙東：新冠風土化 每年港經濟損失可上千億

美國默沙東報告探討新冠疫情對新加坡、台灣、澳洲、韓國及香港5個亞太區市場構成的持續經濟影響。報告稱，假設大致維持現時疫情，新冠每年將為香港帶來約416億元經濟損失，為GDP的1.4%。按上述指標，疫情令新加坡、台灣、澳洲及韓國每年損失26億至276億美元（204億至2167億港元）不等，佔當地GDP的0.6%至1.6%。

指長新冠降生產力 增醫療成本

報告指出，上述經濟損失主要是「間接成本」，與市民染疫後未能工作導致生產力流失、照顧長幼等衍生的連鎖影響有關，即使新冠變為風土病，上述成本仍很可能持續高企。其中易感染者（60歲以上或同時患多種疾病的在職成年人）、在職成年人及醫護人員帶來的間接經濟損失佔比最重，例如易感染者染疫後，每年可造成至少160億元經濟損失，佔總損失額39%；在職成年人染疫後的生產力損失額每年達244億元。

報告又指出，長新冠患者或會依賴醫療系統，並減低生產力，每年或為香港經濟帶來最少159億元損失。默沙東亞太區總裁David Peacock稱，報告有助決策者預先制定政策，對減低新冠於不同城市造成的經濟損失有一定作用。