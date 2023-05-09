調查：逾半人續戴罩潔手 擬打加強劑僅一成

六成受訪者現徵狀會快測

中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院團隊今年3月招募611名受訪者參與網上調查，其中逾半受訪者表示在新冠風土化期間，仍願意維持一般非藥物預防措施及個人衛生習慣，包括外出時攜帶酒精消毒液潔手、在室內外公眾場所戴口罩，更有逾七成受訪者表示會繼續在「室內醫療場合的公眾場所」戴口罩，比例較疫情前均有上升（見表）。

調查亦顯示，僅18.8%受訪者已接種2022/23年度的流感疫苗。研究中有532人曾接種3至4劑疫苗且不曾感染新冠，又或已打2至4劑疫苗的新冠康復者，惟當中僅68人（12.8%）有意接種新冠疫苗加強劑。研究團隊又稱，61.5%受訪者表示在無強制措施下，出現呼吸道感染徵狀時會自行做快測。團隊估計，數據反映到診所求醫的感染者中，很大比例未有事前檢測，呼籲市民保持足夠的快測包庫存。

學者：應探討預防措施持續性

中大醫學院公共衛生及基層醫療學院院長黃仰山指出，非藥物預防措施於緩和新冠對醫療系統造成的壓力起關鍵作用，而新冠不再屬PHEIC，社會應探討在無強制措施下自願維持預防措施的持續性。

中大醫學院公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安則稱，新冠病毒有機會突變，呼籲長者及免疫力弱者接種加強劑。他補充，疫苗能預防長新冠，及早解決社會的疫苗猶豫問題，有助減輕因長新冠引起的醫療需求。

醫學會關注三成長者未打針

另外，香港醫學會關注70歲以上群組仍有近三成人未接種新冠疫苗，籲市民勿對疫情掉以輕心。醫學會補充，未來將重點展開疫苗接種的公眾教育計劃，向市民傳遞正確疫苗資訊，將會推出「成人疫苗接種公眾教育」。