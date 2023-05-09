灣區手記：掛羊頭賣狗肉 ／文：尚東美

然而，那麼多名種幼貓狗等着領養其實有點奇怪，此外該店明顯不像一般寵物店打理乾淨，甚至令人有種刻意弄得髒兮兮的感覺，不單貓狗在箱子的大小便沒清理，連地板也是排泄物，瀰漫濃烈的氣味。更甚的是，不乏貓狗有脫毛、皮膚病等問題，就好像要強調「待領養」的可憐相。

「我們不賣貓狗。」店內職員再三強調：「只需要簽約兩年，按品種每個月充值200元至800元不等的費用，這些錢可以用來看我們的獸醫，或在我們店購買寵物用品、零食、貓糧狗糧等。」驟聽好像很吸引，但本質不過是買寵物的錢分24期支付而已，那些用品糧食都是國產不知名牌子，至於獸醫水平如何，沒接觸過就不評論了。

「那麼你們的貓狗都是人家棄養或街上撿來嗎？」「怎可能，都是我們自家場所繁殖的。」店員飛快回答，背後是一隻耳朵掉了一大撮毛的小貓。聽罷頓時無名火起，連自家繁殖的小動物都可以弄得一身是病，還要打着「領養」名堂利用大家同情心去賺錢，那一刻只覺得整間店的臭味，其實不是來自貓狗，是商家的心。

文：尚東美