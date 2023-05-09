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大灣區GBA新聞：荔灣廣場改造 拆招牌換字體惹遐想 都市傳說「晚上屍場」 老商戶：網民以訛傳訛「博流量」

【明報專訊】每個城市都有「都市傳說」，而廣州其中一個廣為人知的「都市傳說」便是位於荔灣區的荔灣廣場。若在網上搜索相關字眼，內容多與「邪門」、「自殺」有關，甚至有「白天廣場，晚上屍場」之說。而近日荔灣廣場的招牌被拆，再次引起眾說紛紜，有網友推測是廣場要拆卸，也有網友說是要改名，但均被廣場負責人否認，稱只是更換新字體和迎合地區改造。至於「都市傳說」，有老商戶稱有網民以訛傳訛「博流量」，又說生意一直不錯，還出過億萬富豪，亦有商戶認為商場管理也需改善。

明報記者 司徒聰穎

荔灣廣場位於荔灣區最繁華的黃金地段上下九路，佔地4萬多平方米，於1996年建成，至今已有26年歷史。早前有市民發現荔灣廣場下九路正門外原掛有的四個大字「荔灣廣場」已不見蹤影，只剩下英文字「GUANGZHOU LIWAN PLAZA」。網上有傳言說是荔灣廣場要改名，甚至稱是要拆卸。

對於傳言，荔灣廣場相關負責人回應稱，因原有招牌使用較久，有安全隱患需更新。此外，荔灣廣場也正在配合上下九步行街及第十甫路升級改造工程，會將商場外牆、冷氣系統、大堂天花板、照明、廣告位、監控、消防、電梯等翻新，而翻新後仍會沿用「荔灣廣場」這四個字，只是會更換字體。

昔日風光近年客少 網傳靈異故事

荔灣廣場落成之初，定位是集居住、飲食、購物、娛樂於一體的大型現代化商住樓群。而當年廣場確實人氣旺盛，進駐了綠茵閣、必勝客等食肆，樓價也一度高過天河區，但由於周邊商業形態低端，加上上下九商圈老化，荔灣廣場也日漸蕭條，顧客愈來愈少。目前，荔灣廣場的商舖大多數經營玉器、珠寶。

荔灣廣場拆招牌會引起市民關注，除了其昔日風光之外，也與「都市傳說」有關，過去曾有市民認為原招牌字體潦草，其中第三個簡體字「广（廣）」看起來像簡體字「尸（屍）」；巧合地早年該處又發生過多宗跳樓自殺，加上網上流傳荔灣廣場「前身原為墳場」、「施工時曾挖出八副棺材」、「多任開發商離奇死亡」等靈異故事，變相加深了「白天廣場，晚上屍場」的印象。

關於傳說的真偽已難考究，不過傳說的愈演愈烈或許與商場的建築結構和長年失修離不開關係。沿着荔灣廣場外圍，不少外牆因年久失修而剝落，走進內部，除了低層檔口燈火通明，有些人氣，一些樓層較高的地方已是人迹罕至。淺綠色的玻璃穹頂也使得商場採光不足，略顯昏暗。除此之外，因跳樓而後期加建於南塔五樓的防護網，也為這個廣場增添了幾分神秘。

商戶稱福地曾誕多個富豪

指商場管理也需升級

「網上的人為了流量把這裏妖魔化，要多玄有多玄，要多邪門有多邪門。」住在附近、在荔灣廣場南塔經營珠寶生意20年的馬女士表示，多年來生意一直都挺好，風水不好的傳言都是以訛傳訛，「這裏產生過七八個億萬富豪，你看看停車場泊了多少輛豪車？」她說：「這裏是福地，不是不祥的地方，跳樓的都是外面來的，不是商場的人，天天在這裏工作的人正常得不得了，你看我們哪裏不好了？」

在南塔做飾品批發近20年的陳女士對於傳言也見怪不怪，「我們這些老店家扎根這麼多年，大家都很平常心」。她說，這裏的商戶主要做外銷，中東、歐美等外國客戶都知道這個地方。對於荔灣廣場改造、招牌更換字體，陳女士表示，招牌經過多年的風吹雨打已經生鏽了，字體不美觀，是時候更換了。她又說，商場管理也需要升級，「有些做直播的人晚上11、12時跑進來，打着探險的名義博取流量，為什麼他們能隨便進出廣場？就是因為這裏管理不好」。

據荔灣廣場負責人表示，目前荔灣廣場物業服務管理公司已引進新團隊，將以新的經營理念，結合商場內現有情况，逐步打造全新的荔灣廣場。

相關字詞﹕荔灣廣場 大灣區

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