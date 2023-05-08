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市建研荃灣規劃 涉舊區790樓

【明報專訊】市建局繼展開油旺和深水埗地區規劃研究後，本周會展開荃灣地區規劃研究。市建局行政總監韋志成表示，研究範圍將分為「核心區域」及「機遇區域」兩部分，前者涉約79公頃，涵蓋荃灣市中心一帶舊區，涉及790幢樓宇，逾八成樓齡超過50年；「機遇區域」則是「核心區域」以外未被善用的閒置土地，會探討日後用於居民調遷、重置公用設施。

分「核心區」「機遇區」

本周問卷派舊樓業主租客

韋志成昨日發表網誌稱，就着剛展開的荃灣地區規劃研究，市建局本周內將向研究範圍內樓齡30年或以上樓宇的業主和租客發出問卷調查，蒐集他們對居住環境、樓宇狀况、地區設施需求，以至對重建發展及樓宇復修等市區更新策略的意見；同時會在區內做「荃灣地區意見調查」，了解市民對荃灣舊區更新的看法，以及對使用荃灣行人天橋網絡的意見，以便日後加強行人天橋與市中心的連接性和暢達性。

韋志成稱，荃灣屬香港第一代新市鎮，發展至今已超過半個世紀，同樣面對油旺及深水埗舊區所面對的問題，包括土地欠缺整全規劃、街道和行人路狹窄、社區設施不足等。他指區內不少樓宇只有四五層高，樓齡一般超過50年，老化失修普遍。

他指出，是次地區規劃研究的「核心區域」涉約79公頃，涵蓋荃灣市中心一帶舊區，東至德士古道、南至楊屋道、西至大涌道，以及北至西樓角路，涉及790幢樓宇；「機遇區域」則是未被善用的閒置土地，涵蓋荃灣東工廠區、荃灣海濱長廊、荃景圍和柴灣角工業區一帶，市建局會探討日後該區域用於居民調遷、重置公用設施。

相關字詞﹕荃灣地區規劃研究

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