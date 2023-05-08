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港聞

港聞二

波爾多酒莊大專生實習計劃復辦

【明報專訊】本港與法國著名釀酒區波爾多於2018年簽訂諒解備忘錄，加強葡萄酒相關教育及人力培訓合作，本港葡萄酒商大亞國際集團董事總經理龐建貽翌年推出實習計劃，資助本地大專生到當地知名酒莊實習，但其後因新冠疫情停辦3年。隨着各地復常，今年將再有新一批大專生可往當地實習，學習釀酒過程和體驗酒莊生活，龐期望可助他們更了解葡萄酒的文化歷史。

25歲的伍尉琪為計劃首屆實習生，當年讀政治科學，但對葡萄酒文化感興趣，故參加並入選計劃，於波爾多右岸著名酒莊Chateau Figeac實習兩周，體驗收割葡萄及葡萄酒的製作過程等。她說，早年在巴黎留學時曾到波爾多左岸酒莊參觀，相比之下右岸酒莊以手工釀酒方式為主，更注重釀酒細節，例如釀酒木桶的運用及溫度控制等技巧。

首屆學生讚不再紙上談兵

另一實習生謝善行曾於職訓局修讀酒店營運管理，他指以往只可透過書本學習葡萄酒專業知識，該次實習經歷除讓他親身學習葡萄酒釀製技術，亦可與當地釀酒師交流兩地文化，形容是「幾有趣的經驗，再不是紙上談兵」。兩人現時均投身葡萄酒業，謝為葡萄酒買家，伍則任職國際知名酒商。

名額10人 為期6周免費

龐建貽分享其入行葡萄酒業的心得時表示，讀工程的他當年大學畢業後無從事工程業，惟對葡萄酒「情有獨鍾」，並有機會到波爾多酒莊實習約9個月，體驗整個釀酒過程及當地文化，獲益良多，故現推出實習計劃，為行業培養人才。他稱今年名額約10個，入選者將於9月或10月參與為期約6周的實習，費用全免，現已接受報名，報名者需面試。

龐續稱隨疫情完結，本港經濟逐漸復蘇，今年開始復辦多個國際美酒展，亦留意到近年本港對葡萄酒需求「有增無減」，相信本港葡萄酒業國際地位「好難一下子被人取代」。他又指，以往本港以進口波爾多的葡萄酒為主，但現時港人亦會選不同葡萄酒種類，包括法國另一著名釀酒區布根地和中國寧夏葡萄酒等，故會考慮未來的實習計劃或安排學員到其他酒莊學習。

明報記者

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