楊潤雄：將促港協懲冰協

楊潤雄昨早啟程前往海南參加由國家文旅部、海南省人民政府舉辦的文化及旅遊活動，他在機場會見傳媒時表示，冰協在提交的報告中也承認沒完全跟從指引採取足夠措施，確保主辦機構正確播放國歌，而今年4月在羅馬尼亞舉行的另一場世界女子冰球錦標賽，冰協嚴格跟從指引，成功防止主辦機構播錯歌，印證冰協在國際賽事能跟足指引，避免同樣事情發生。

楊說，政府會要求港協就冰協作合適懲處，之後事件應告一段落。他認為要珍惜能以中國香港的名義參加國際賽的特殊地位，確保國歌得到應有尊重，是政府、港協、每一個體育總會、教練及領隊，以至每名運動員應有之責，政府會繼續支持運動員訓練和參加國際賽事。

另促港協交報告

處理冰協管治問題

他又指，港協調查報告另一重點是冰協管治問題，政府每年投入巨大資源推廣體育運動，體育總會使用公帑，肩負重任，有良好管治是必要條件，否則只會浪費運動員的努力，窒礙運動推廣。他認為港協有責任監督其屬會的管治問題，就每項發現的問題詳細討論、找出及落實改善方案，並盡快向政府提交報告。