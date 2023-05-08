楊潤雄：將促港協懲冰協

【明報專訊】香港冰球協會就世錦賽播國歌出錯事件日前向港協暨奧委會提交調查報告後，雙方連日就事件隔空爭辯。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日表示，冰協沒有完全跟從指引採取足夠措施確保主辦機構正確播放國歌，是「明顯的事實」，政府會要求港協就冰協未能跟從指引作出合適懲處，之後事件亦應告一段落；政府亦會要求港協盡快與冰協一同處理冰協的管治問題，盡快向政府提交報告。
楊潤雄昨早啟程前往海南參加由國家文旅部、海南省人民政府舉辦的文化及旅遊活動，他在機場會見傳媒時表示，冰協在提交的報告中也承認沒完全跟從指引採取足夠措施，確保主辦機構正確播放國歌，而今年4月在羅馬尼亞舉行的另一場世界女子冰球錦標賽，冰協嚴格跟從指引，成功防止主辦機構播錯歌，印證冰協在國際賽事能跟足指引，避免同樣事情發生。
楊說，政府會要求港協就冰協作合適懲處，之後事件應告一段落。他認為要珍惜能以中國香港的名義參加國際賽的特殊地位，確保國歌得到應有尊重，是政府、港協、每一個體育總會、教練及領隊，以至每名運動員應有之責，政府會繼續支持運動員訓練和參加國際賽事。
另促港協交報告
處理冰協管治問題
他又指，港協調查報告另一重點是冰協管治問題，政府每年投入巨大資源推廣體育運動，體育總會使用公帑，肩負重任，有良好管治是必要條件，否則只會浪費運動員的努力，窒礙運動推廣。他認為港協有責任監督其屬會的管治問題，就每項發現的問題詳細討論、找出及落實改善方案，並盡快向政府提交報告。