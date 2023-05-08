車場繳費掀爭執 保安暈倒不治 司機涉誤殺

司機曾向事主揮拳 車檢大麻

沙田警區刑事部警司黃慧賢表示，昏迷保安由救護車送院搶救，昨日凌晨1時07分證實不治。警方調查發現，事主曾與私家車司機因繳款問題口角，並曾肢體碰撞，警方其後在車廂檢獲兩克大麻。29歲余姓私家車男司機涉嫌誤殺及管有危險藥物被捕，案件由沙田警區重案組跟進，稍後將安排驗屍，以確定死者死因。據了解，余事發前以時租形式停泊涉事車場，惟離開時因未能成功繳費，與事主口角，余曾在更亭外向更亭內的事主面部揮拳。余事後在現場被捕。

69歲保安阮培恩與71歲妻子育有一對子女，一家四口居於乙明邨明恩樓。阮太稱18歲與丈夫相識，他疼愛子女及顧家，甚少與人爭執；一對子女分別從事運輸及包裝，收入僅夠自己開支，因此丈夫仍是家中經濟支柱，夫婦倆平常會「周圍去」，以兩元優惠遊車河。阮太憶述上月生日時，丈夫豪花逾千元，請全家食放題，原定母親節（下周日）再食一次，惟現在陰陽相隔，「我都唔知點算」、「得一日過一日」，亦希望保安公司「有良心啲，有啲表示」。

約定與女兒慶生、全家遊韓

保安妻女：𠵱家咩都冇

阮太續指，早年準備出發韓國旅行時，自己因急性腸胃炎留院，四人行變三人行；丈夫原計劃今年10月年屆70歲便退休時，一家人再往韓國，「𠵱家咩都冇」。

事主女兒本周五（12日）生日，稱原已約定父親慶祝，「佢本來應承生日同我去玩，買蛋糕畀我食，𠵱家乜都冇」、「佢應承咗我好多嘢」，事發前一日父親仍有講有笑，難以接受他突然離世，希望父親所屬保安公司交代事件及主動聯絡。

房協回覆查詢時表示對事件深表關注和難過，向死者家屬致以深切慰問；死者為乙明邨停車場外判承辦商「安滿停車場有限公司」的僱員，房協將與承辦商緊密溝通及提供協助，並全力配合警方調查。