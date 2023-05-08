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區會修例立法 林定國：盼立會暑休前通過

【明報專訊】政府公布區議會改組方案，包括將直選比例減至兩成、由民政專員任區議會主席、增設履職監察機制，懲處被視為表現不符公眾期望的議員等，連日來愛國社團設街站收集市民簽名。律政司長林定國昨在網誌稱，現屆區議會任期今年12月31日結束，需在今年底選舉，因此政府有迫切性向立法會提交修例草案，希望暑假休會前完成立法程序通過。

林定國又指，在第六屆區議會選舉後，大量區議員的所作所為「不但嚴重破壞社區和諧和阻礙地區發展」，更企圖將區議會政治化，嚴重偏離《基本法》，認為必須撥亂反正，讓區議會重回正軌，落實《基本法》原意。

民政及青年事務局長麥美娟同日在無綫《講清講楚》表示，區議會定位無變，具諮詢和服務功能，區議員亦須配合政府做地區諮詢工作，如實反映市民支持或反對意見，讓政府把握民意，營造理性討論環境。她又稱，委任區議員時會看能力及熱誠，政見立場不是重要考慮；至於關愛隊成員能否同時出任區議員，她說不會因為某些人已參加社會服務，就限制他們服務區議會的機會。

稱關愛隊參選不受限

麥美娟：政見立場非重要考慮

行會成員陳清霞在本報撰文（詳刊B10），形容改制後的區議會是培養「治港人才」的陣地，將來通過委任、地方委員會界別、直選和當然議員等不同渠道組成，符合條件者可進入區議會，議員構成多元化，更具服務功能。她又說，改由民政事務專員擔任區議會主席，是強化行政主導的有力體現，形容專員是地區治理的最好「操盤手」，令地區治理更優質高效。

前運房局長張炳良亦在本報撰文（詳刊B10），他指改制後由民政專員任區議會主席，兼統籌地區事務，能否更為下情上達，有待驗證；而行政集權後若地區上或民意上出現亂子，則再不能埋怨議員或政黨，「區政成敗直接向民政專員問責，進而中央也直接向特區政府頂層問責。政府上下有否準備好KPI（關鍵績效指標）？」

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