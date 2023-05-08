黃大仙西與中區人口相差逾10萬 同佔兩席

【明報專訊】區議會新制將把全港區選選區由452個合併成44個選區（共88席），平均每個選區人口由現時約1.6萬大增至約16.8萬。綜觀各個新劃選區，人口最多的3區為黃大仙西、深水埗西、深水埗東，居民均超過21萬，人口最少的中區則有11萬居民，雙方相差近1倍。民建聯深水埗區議員何坤洲認為，客觀而言新選區人口較現時大增，但會加強向居民宣傳，又稱新制下委任及地區委員會界別議員同樣有責任處理居民求助。
倘續選管劃界 偏離基數有限制
政府公布改組方案時表示由於時間緊迫，今次選區劃界由政府負責，而非按慣例由選管會提交劃界建議。根據《選管會條例》，選管會劃界時須確保區議會選區人口不會多於或少於標準基數（即預計人口除以民選議席數）25%，並顧及社區獨特性及維持地方聯繫等。
根據2021年人口普查，全港人口約741萬，每個選區平均人口為16.8萬。不過，新制下人口最少的中西區「中區」及「西區」人口分別為11萬和12.5萬，較每區平均人口數低34.5%及25.6%。人口最多的黃大仙西及深水埗西則分別有逾21.9萬和21.8萬人口，較每區平均人口數多出約30%，亦是現制每個選區平均人口的約13倍。黃大仙區及深水埗區總人口分別為40.7萬和43.1萬，兩區現時僅各自劃出兩個選區（各自4席），假設平均分為3個選區，每選區人口將減至13至14萬，較接近每區平均人口。