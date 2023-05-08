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兩陣區選得票倘如立選 非建制料盡墨 各區取一席需「開源」增52萬票 學者：氣氛料比2021年淡靜

【明報專訊】區議會改革方案上周出爐，民主派政黨參選與否懸而未決。本報按2021年立法會選舉結果分析，假設非建制派與建制派得票在今年底新一屆區選不變，非建制派在全港44個選區將全軍覆沒，要在各區穩奪一席，必須在既定得票上另覓票源，多取逾5倍選票、共51.8萬票，相當於2021全港登記選民的11.6%。有學者分析，區議會新制度民主成分倒退，預期民主派支持者投票意欲不大，加上區選投票率一般低於立選，認為非建制派得票率要超越當選門檻「絕不樂觀」，勝算較2021年立選更低。

明報記者 鄭啟智

政府建議來屆區議會直選仿效立法會新選制採用「雙議席單票制」，政黨參選除了要通過提名門檻、取得「三會」（分區、防火、滅罪）9個提名，也因選區大改、投票率高低等因素左右參選勝算。本報根據上屆立法會選舉結果，並按區議會44個新選區統計兩大陣營票數分析，假設建制派得票不變，非建制派在所有選區均將敗選。2021年立選投票率30.2%，是歷來新低。立選非建制派在地區直選獲9萬多票，如果來屆區選要在所有選區（44區）均超越選舉門檻、即得票率多於33.3%，在雙議席單票制下穩奪1席，需至少增加51.8萬票，換言之投票率要增加11.6百分點，且所有新投票選民均支持非建制派。

九西3選區最接近「一席」門檻

統計非建制派在各選區與當選門檻的差距，差距最少的首3個選區均位於九龍西，包括深水埗東、西和油尖旺南（見圖）。其中非建制派在深水埗東得票率為15.7%，與門檻相差約17.7個百分點，是各選區最少，實際差距票數約9000票，佔該區2021年登記選民的8.1%。至於距離當選門檻最大的首3個選區，元朗區佔兩個，以「元朗鄉郊東」差距最大，非建制派得票率2.5%，較門檻低30.9個百分點。

2021年立選九龍西非建制派候選人為立法會前議員馮檢基，最終落敗。他未交代會否再戰區議會，稱「唔得閒考慮」參選問題。對於非建制派在與當選門檻差距最少的3區勝算是否較大，他強調關鍵在於能否催谷更多非建制派支持者投票，認為區議會新制的政治壓力大過立法會，選民應決定是否希望區議會只有一種聲音，不過他說未有在地區了解輿情。

指新選區納美孚西九四小龍

深水埗議員：乏人力物力財力

非建制派與當選門檻差距最少的3個選區，共有10名非建制派現任區議員。深水埗區議員麥偉明所屬選區位於新制下的深水埗西，他早前表示傾向不參選，指難以爭取「三會」成員提名。他接受本報訪問時說，新制度下選民基礎大增，自己一向在深水埗、元州邨一帶服務，惟新選區納入美孚、「西九四小龍」等區域，他在這些地區缺乏知名度，無人力物力財力與建制派匹敵，加上距離選舉僅半年時間，認為落敗機率很大。

油尖旺區議員何富榮所屬選區位於新制下的「油麻地南」，同稱參選意欲不高，認為選區範圍大、競選經費增加等因素影響勝算，又說支持者投票意欲低於前年立選，不少居民仍在了解新制。

梁文廣：難憑立選判斷區選

建制派九龍西立法會議員梁文廣認為，選民在立法會與區議會選舉的取態有別，區選著重民生和地區工作，建制派多年來佔優，不能單靠上屆立法會選舉數據判斷建制派在九西是否面對壓力。他說不會猜測得票數，但強調對建制派地區工作有信心。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，新制增加提名要求、限制競爭，預期選舉氣氛較上屆立選更淡靜，民主派支持者投票意欲不大。上次立選無主流民主派參選，他指出即使民主派政黨今次參選，競選期間反對新制度可能會被取消資格，認為只能模糊政治立場，質疑民主派「招牌效應」是否仍然存在，對其勝算不感樂觀。

蔡子強：2021非建制不被視民主派

中大政治與行政學系高級講師蔡子強則認為，2021年立選非建制派候選人不被視作民主派，難以動員民主派支持者，加上移民潮改變選民結構，認為以往得票率不能作準。

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相關字詞﹕區議會選舉 區議會改制

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