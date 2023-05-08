【Emily】陳帆家傭喻區議員 唔遵要求可炒 方國珊質疑藐視 「士可殺不可辱」

對於陳帆用家傭比喻區議員，西貢區議員方國珊質疑陳帆藐視區議員，喺facebook上仲直斥「士可殺不可辱」，話區議員有尊嚴，好多都好勤力，希望陳帆唔好再用家傭合約比喻。

話派「蛇齋餅糉」係中國文化

以往有議員會向市民派發「蛇齋餅糉」，對於改革選舉制度後仲派唔派，陳帆就形容「蛇齋餅糉」係中國文化嘅關心表現，新年去拜年都會拎手信、中秋節探朋友都會拎盒餅，認為區議員向居民提供蛇齋餅糉唔一定唔好。

狄志遠憂區議員變「啦啦隊」

出席同一電台節目嘅立法會社福界議員狄志遠就認為，改革方案內嘅民主成分同𠵱家有好大落差，同埋亦質疑區議員會點處理官員指示同民意之間嘅矛盾，擔心日後淪為政府嘅「手手腳腳」或者係「啦啦隊」，唔可以再反映民意。佢又話，如果政府只要求區議員推銷政策，擔心如市民冇表達意見嘅渠道，或會激發更大嘅民怨。