灣區手記：再見報料員 ／文：尚東美

難扶老攜幼出行 醉酒不能靠它歸家

過去記者每到一處採訪，必然會打交道的就是當地的士司機。他們天天走街串巷，所見所聞能為初來乍到的記者提供第一手資料，當中不少人更會主動協助記者，繞過路障突破封鎖，到達事發現場，讓記者感激不盡。自動駕駛時代來臨，這個情景大概不再常見。不要說報料，「幫手拿行李」就已經做不到了。按目前規定，自動駕駛車輛的乘客必須具有完全民事行為能力，意味着乘客難以扶老攜幼出行，醉酒後亦不能靠它回家，畢竟這類人群都需要別人照顧，而自動駕駛正正是沒了「人」。

據滴滴4月13日發布的未來概念車DiDi Neuron，因為取消了駕駛艙，乘客在車內的空間極大，甚至可躺平，而該車設有機械臂，可為乘客拿行李、遞水或提供喚醒服務。從這概念上講，自動駕駛汽車已不止是一輛車，而是一個在運送同時會照顧乘客的機器人。

但從目前技術而言，自動駕駛技術能做到不出事故已算先進，要談完全「照顧乘客」仍是奢想。記者倒建議不如嵌入ChatGPT之類的AI，可以一邊行駛一邊與乘客「聊天」，介紹當地美食、景點、風土民情，放放音樂或者預報天氣，至少不要像安全員那樣「沉默是金」？

文：尚東美