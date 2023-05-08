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港聞二

灣區手記：再見報料員 ／文：尚東美

【明報專訊】「對不起，為了您的安全，我不方便回答您的提問。」自動駕駛車輛雖然配有安全員，但他們幾乎當自己「透明」，即使好奇的記者再三發問，他們多數緘口不言。當然他們的職責是保障行駛安全，而且車內有錄音錄影，與乘客交談確有不便。

難扶老攜幼出行 醉酒不能靠它歸家

過去記者每到一處採訪，必然會打交道的就是當地的士司機。他們天天走街串巷，所見所聞能為初來乍到的記者提供第一手資料，當中不少人更會主動協助記者，繞過路障突破封鎖，到達事發現場，讓記者感激不盡。自動駕駛時代來臨，這個情景大概不再常見。不要說報料，「幫手拿行李」就已經做不到了。按目前規定，自動駕駛車輛的乘客必須具有完全民事行為能力，意味着乘客難以扶老攜幼出行，醉酒後亦不能靠它回家，畢竟這類人群都需要別人照顧，而自動駕駛正正是沒了「人」。

據滴滴4月13日發布的未來概念車DiDi Neuron，因為取消了駕駛艙，乘客在車內的空間極大，甚至可躺平，而該車設有機械臂，可為乘客拿行李、遞水或提供喚醒服務。從這概念上講，自動駕駛汽車已不止是一輛車，而是一個在運送同時會照顧乘客的機器人。

但從目前技術而言，自動駕駛技術能做到不出事故已算先進，要談完全「照顧乘客」仍是奢想。記者倒建議不如嵌入ChatGPT之類的AI，可以一邊行駛一邊與乘客「聊天」，介紹當地美食、景點、風土民情，放放音樂或者預報天氣，至少不要像安全員那樣「沉默是金」？

文：尚東美

相關字詞﹕自動駕駛 大灣區

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