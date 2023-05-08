大灣區GBA專題：穗自動駕駛5企爭鋒 南沙試真無人 皆可網約暫限定範圍 收費多如一般的士

明報記者 林迎

南沙小馬智行「有人」仍佔多 搭「無人」靠彩數

4月26日，小馬智行宣布獲得廣州首個、亦是唯一一個遠端載客牌照，獲准向公眾提供車內無安全員的「真無人」自動駕駛出行服務。不過，限於南沙區營運的小馬智行現時只投放17輪「真無人」自動駕駛車，記者嘗試透過手機程式PonyPilot+約車，來的汽車仍配有安全員，對方表示因為「有人」與「無人」車輛混合派單，目前多數車輛仍配有安全員。

另一方面，滴滴出行自3月底起於花都區推出自動駕駛出行服務，只要於微信小程序網約便可試乘。滴滴自動駕駛相關負責人趙興華早前透露，未來將在廣州擴大行駛範圍，包括連接白雲機場和廣州北站等交通樞紐，亦會實現自動駕駛車輛和普通網約車的混合派單，並根據路况、天氣和路徑決定派單模式，讓自動駕駛成為廣州市民出行的補充輔助。

連同百度的蘿蔔快跑、文遠知行及如祺出行，現時廣州最少有5間公司試營運自動駕駛出行服務，全部均限範圍及時段（見表），乘客亦需在指定站點上落車，車輛到達後會等候3至5分鐘，若乘客超時未到則會取消訂單。這些「站點」只是顯示在程式地圖中，並非現實中的車站，而是道路中適宜靠泊的位置。價格方面，多數公司採用廣州的士統一車資，即首3公里12元（人民幣，下同）、後續每公里2.6元的價格，百度蘿蔔快跑稍貴，首3公里16元、後續每公里3.2元。

隨着這幾年自動駕駛服務不斷普及，市民接受程度也在提高。根據百度上月發布的自動駕駛出行服務年度報告，2022年蘿蔔快跑活躍用戶數量較2021年增長近兩倍，截至今年一季度訂單量已超200萬，並培養了一批「早晚通勤（上下班）」的忠實客戶。報告還說，廣州科學城有一名用戶在去年全年乘坐里程達到7095公里，創了全年最高里程使用者紀錄。

不超速少切線願讓道 爬頭考慮與燈位

自動駕駛最大特點是「乖」，絕不超速，極少切線，且與前車自動保持較遠的安全距離。記者乘搭滴滴無人駕駛車輛時，原本在一處紅燈前停下，過了一會該車突然主動前移一小段、縮短與前車的距離，原來它擋住了右轉路口，又感應到後方有車要右轉，故選擇「讓道」。而記者乘搭小馬智行車輛期間，多數時間跟在一輛大貨車後，其他車輛紛紛從兩邊爬頭。安全員表示，自動駕駛車輛亦會「考慮」爬頭，但必須離前方紅綠燈有足夠距離，而記者途經路段燈位較多，所以智能系統選擇一直「吊尾」。

安全員為增客「接管」抄路 9分鐘車變5分鐘

自動駕駛另一特點是安全員絕少主動操控車輛，除非出現特殊情况。記者試乘蘿蔔快跑時，車輛在一個迴旋處被兩輛大貨車「包夾」，其中一輛擬切到前面，記者車輛突然急煞，並以自動語音播報「不好意思急煞了一下，我會繼續改進駕駛技術」。安全員此時接過操控權至駛離該路段，並以對講機向總部回報事件。而記者呼叫滴滴無人駕駛車輛時，原本顯示該車在4.3公里之外，要9分鐘才可到達，不料該車「抄近路」5分鐘就到。記者上車後，安全員坦承是自己主動「接管」，以求更快接到乘客。

自動駕駛車「乖」的同時，對乘客也有一定「限制」，上述無人駕駛車企均要求新用戶須同意其條款，乘客必須年滿18歲、具完全民事行為能力、不得在飲酒或服用精神藥物後乘車，百度的乘客年齡上限為60歲，滴滴則為70歲。條款亦告知乘客自動駕駛會有風險，要求不得干擾車輛操縱系統、不得在車內錄影錄音等。上車後，乘客需要在後座觸控屏幕輸入手機號後4位作為身分驗證，按「確認」後才會開車。車內語音會提示乘客扣好安全帶，百度的觸控屏幕更可調節車內溫度和冷氣風力。

其他車司機稱難辨自動抑人手

對其他司機而言，目測難以分辨車輛究竟是否自動駕駛。花都區的士司機劉師傅便稱，路面不時可見自動駕駛車輛，「有見過，但上面有個人（安全員），我有跟在它後面走過，不能確定是它自己在開還是那個人在開」。