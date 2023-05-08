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港聞二

今年首個紅雨挫生意 美食市集盼延長

【明報專訊】一道低壓槽為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，本港昨午發出今年首個紅色暴雨警告信號，維持約一個多小時，暴雨期間流浮山錄得每小時約100公里的陣風，當局接獲多宗塌樹報告。受暴雨影響，沙田公園舉行的「開心香港」美食市集昨午一度暫停開放，有參展商指流失大量人客，希望政府可延長開放時間，補償生意損失。

天文台預料本港今日初時天氣仍然不穩，未來兩三日廣東沿岸風勢較大。

本港多個地區昨午起天氣轉差，天文台於下午12時10分發出黃色暴雨警告信號，1時35分發出今年首個紅色暴雨警告信號；生效1小時10分鐘後，再改發黃色暴雨警告信號，到3時15分取消。

受暴雨影響，在沙田公園舉行的「開心香港」美食市集昨午一度暫停開放，4時許重開，惟重開初時人流不多，有熟食檔提早離場。另外，昂坪360亦一度於中午起暫停服務，直至傍晚5時42分恢復。

天文台料今雨勢漸減

天文台高級科學主任李淑明表示，受到一道低壓槽影響，本港昨午多處地區錄得逾40毫米雨量，新界北部和大嶼山部分地區逾60毫米。天文台預測今日初時驟雨頻密和有雷暴，但隨着低壓槽逐漸遠離，日間雨勢減弱，隨後一兩日受偏東氣流影響，廣東沿岸風勢較大，天氣稍涼，天色漸轉明朗。

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