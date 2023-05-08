地盤路陷兩工人傷 料水管滲漏致泥土流失

地盤上月挖掘完 準備打樁

墮地洞受傷的64歲姓劉及54歲姓李男工人，他們均頭部受傷，由救護車送院，經治理後情况穩定。據悉，地盤工人發現異常水聲及路面裂痕，至前晚9時許協助打開渠蓋，發現「無底深潭」，路面更突然下陷，兩工人墮進約6米深地洞，在附近調查噪音投訴的警員隨即通知上鋒。因地洞有水不斷流動，兩工人恐被水冲走，其他工人馬上調動地盤吊機，及時將兩人救回地面。涉事嘉咸街昨日仍未解封，各部門展開維修及調查，排檔商販暫時停業。

市建局回覆查詢稱，路陷位置為項目（H18C）範圍外的嘉咸街。發展商外判承辦商前日上午發現嘉咸街近結志街路面有裂痕，並傳出異常水聲，遂通知相關政府部門。承辦商其後主動協助疏散受影響範圍的兩名小販，並派工人協助打開沙井渠蓋，發現地底下出現空洞，詎料路面下陷，兩工人墮進洞中。

水務署：無礙供水 查涉施工否

市建局與承辦商將會向兩名受傷工人提供所需協助。該地盤主要挖掘工程已於4月大致完成，現正進行樁帽建造的前期準備工作，引致路陷原因有待政府部門調查。

水務署發言人表示，前晚接獲近嘉咸街24號建築地盤外有水管滲漏報告，涉及兩條直徑3吋的預留水管，事件沒有影響供水；估計水管滲漏可能由附近水土流失所致。署方會繼續調查水管滲漏確實成因，包括是否與附近地盤施工或其他因素有關，導致水土流失和沉降。

工程師倡額外評估風險

土力工程師倪學仁指出，擺花街附近地質較複雜，數百年前可能是一個河谷，高處泥土會隨水往下流動，日積月累形成崩積土。崩積土特性較疏散、強度低、多空隙，當遇上水管爆裂，崩積土較易被冲走，土量愈厚，「空心」範圍愈大，最終路面失去承托而塌下。倪學仁估計，下陷不局限於坑洞位置，「可能附近都有一部分泥土被冲走」，日後地盤打樁工程或有震動，有可能令附近其他老化水喉爆裂等，建議地盤做前期工程時要額外評估風險。