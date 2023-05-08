八達通增值 取消易通行可退款 市民揭消費券套現漏洞

政府：不計入消費券

服務商無正面回應

根據消費券官網稱，原則上消費券不適用於隧道費等政府收費。政府發言人回覆本報稱，如市民使用八達通增值易通行戶口，相關金額不會計算入其「合資格消費」累積總額。根據現時安排，以八達通收取消費券的市民，累積總額須在指定日期前達到第一期獲發的券額，才能在下期獲發新一期消費券。八達通公司亦指，隧道費不屬合資格消費類別，有關交易金額不會計算入消費券「合資格消費」累積總額。

向本報反映相關情况的楊先生稱，上月曾將八達通內消費券款項增值至易通行戶口，他致電客戶服務熱線查詢，獲職員告知八達通消費券可增值至易通行戶口，並可在取消戶口時獲退款；楊擔心或會有人利用易通行套現八達通消費券，又認為易通行開戶手續簡單，取消戶口套現後，隨時都可重設帳戶。

本報致電客戶服務熱線查詢，獲職員再確認八達通消費券可增值至易通行戶口，至於取消易通行戶口能否一併退回消費券金額，職員則形容情况「尷尬」，指消費券不設套現機制，「系統應能分辨八達通的消費券金額，所以取消戶口時未能退款」，而戶口內的消費券餘額會繼續存放於易通行戶口，即使消費券逾期後仍能繼續用。對於上述職員的對話內容，易通行發言人回應表示，會為前線員工提供持續培訓。

第二期無用額要求

方保僑稱可套現用

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，八達通只有一個「電子錢包」，支付隧道費時無法分辨金額是否消費券。他指當局列明消費券不適用於隧道費，有關開支項目將不會計入「合資格消費」累積總額，換言之限期前未花光消費券金額，市民無法領取下一期消費券，但最後一期消費券發放後，再沒有用滿金額要求，屆時將會出現「消費券當普通現金使用」的灰色地帶。

明報記者 施晉宇