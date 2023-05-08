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港聞二

八達通增值 取消易通行可退款 市民揭消費券套現漏洞

【明報專訊】不停車繳費「易通行」昨起實施，有市民反映上月曾將八達通內剛領取的消費券款額增值至易通行戶口，並引述易通行客戶服務熱線職員稱，若日後取消易通行戶口，按程序可於一個月後獲退回款項，「不會理會資金來源」，該市民擔心易通行戶口或成為套現八通達消費券漏洞。易通行隧道費服務商發言人稱，八達通消費券不適用於增值易通行戶口，至於如何防止用戶套現，發言人未有正面回應，只稱用戶如需取消戶口，可遞交申請表及資料至易通行。

政府：不計入消費券

服務商無正面回應

根據消費券官網稱，原則上消費券不適用於隧道費等政府收費。政府發言人回覆本報稱，如市民使用八達通增值易通行戶口，相關金額不會計算入其「合資格消費」累積總額。根據現時安排，以八達通收取消費券的市民，累積總額須在指定日期前達到第一期獲發的券額，才能在下期獲發新一期消費券。八達通公司亦指，隧道費不屬合資格消費類別，有關交易金額不會計算入消費券「合資格消費」累積總額。

向本報反映相關情况的楊先生稱，上月曾將八達通內消費券款項增值至易通行戶口，他致電客戶服務熱線查詢，獲職員告知八達通消費券可增值至易通行戶口，並可在取消戶口時獲退款；楊擔心或會有人利用易通行套現八達通消費券，又認為易通行開戶手續簡單，取消戶口套現後，隨時都可重設帳戶。

本報致電客戶服務熱線查詢，獲職員再確認八達通消費券可增值至易通行戶口，至於取消易通行戶口能否一併退回消費券金額，職員則形容情况「尷尬」，指消費券不設套現機制，「系統應能分辨八達通的消費券金額，所以取消戶口時未能退款」，而戶口內的消費券餘額會繼續存放於易通行戶口，即使消費券逾期後仍能繼續用。對於上述職員的對話內容，易通行發言人回應表示，會為前線員工提供持續培訓。

第二期無用額要求

方保僑稱可套現用

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，八達通只有一個「電子錢包」，支付隧道費時無法分辨金額是否消費券。他指當局列明消費券不適用於隧道費，有關開支項目將不會計入「合資格消費」累積總額，換言之限期前未花光消費券金額，市民無法領取下一期消費券，但最後一期消費券發放後，再沒有用滿金額要求，屆時將會出現「消費券當普通現金使用」的灰色地帶。

明報記者 施晉宇

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