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港聞二

易通行首日 司機靠亭慢駛入錯線 運署稱已增指示 汽車會冀盡快撤收費亭

【明報專訊】不停車繳費「易通行」昨清晨5時起於青沙管制區實施，本報記者昨早實測從九龍往沙田方向駛經管制區，現場交通大致暢順，惟仍有部分司機不適應新措施，經過已蓋黑布的收費亭會慢駛。運輸署長羅淑佩昨會見傳媒時表示，留意到上述問題，隧道公司已派職員指示車輛繼續前行。另外，因應有重型車駕駛者於收費廣場入錯預留給巴士的最左線，運輸署昨已增加指示牌。香港汽車會歡迎實施易通行，期望運輸署盡快將收費亭移除，讓車主能以均速行駛。

16%無車貼 運署籲盡快領

運輸署昨回覆本報查詢稱，截至昨午5時30分，共有25,375輛車通過青沙管制區，當中4084輛（約16%）未有偵測到車輛貼。記者昨早10時半從九龍往沙田方向駛經青沙管制區，見到收費亭設施已停用並包上黑布，上方寫有「易通行繳費、不用停車」的指示牌提醒市民；現場交通情况大致暢順，車流疏落。不過記者仍見部分司機不適應易通行，甚至會在收費亭前慢駛。

另外，有傳媒拍到重型車司機因以往習慣用左線，在駛至收費廣場時入錯巴士線。

羅淑佩昨稱，留意到部分司機不習慣易通行，經過收費亭時有猶豫，甚至停下，隧道公司已派職員指示車輛繼續前行，運輸署會在入線位置增加指示牌。至於有重型車誤駛入留給巴士的最左線，運輸署昨日內會增加指示牌提示。羅又表示，大部分車輛在過隧道後兩三分鐘會收到收費通知，但由於初期要做人手核實，部分車輛或需多些時間才收到通知，亦有部分車輛因車頭和車尾的車牌顏色、反光度及字樣有不同，電腦拍攝不一致，要人手核實。

初期人手核實 收費通知需時

她提到，未能偵測到任何車貼的車輛，可能未有申請易通行，數目比例與現時本港未申請易通行車貼相若，是預期之內，她呼籲駕駛者盡快申請車輛貼，並選擇繳費方式。

有司機指車種貼失效

汽車會籲準確貼上

香港汽車會會長李耀培指出，由於青沙管制區較少駕駛者使用，昨收到會員反映交通暢順，但亦接獲部分職業司機如的士司機反映「車種貼」失效，認為或因司機貼上「車種貼」的位置未夠準確，呼籲他們小心貼上。立法會選委界議員江玉歡昨午亦到管制區駕車實測，認為現場行車順暢，隧道亦有不少職員維持秩序，車輛行經隧道後，易通行應用程式會顯示收費通知，認為體驗不錯。

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