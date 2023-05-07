新冠應變級別 政府專家顧問倡下調

港府於2020年1月4日頒布新冠應變計劃，當中包含「戒備」、「嚴重」及「緊急」共3個級別，同日啟動「嚴重」應變級別，同月底提升至「緊急」級別，並根據《預防及控制疾病條例》訂立了多項防疫規例。

復常後，被問及會否調整應變級別、撤銷各項防疫措施，港府多次回應因大流行未結束、世衛仍將新冠定為PHEIC，故維持緊急應變級別。

港府：會參考世衛意見

港府昨回應傳媒查詢時稱，將參考世衛最新意見，評估本地情况、風險及病毒變異等，檢視疫情防控應變級別，相應調整餘下與疫情相關措施及安排，會適時公布。發言人稱會持續檢討抗疫成效、不斷改進應對病毒的各個環節。

邊開心香港邊緊急不對稱

江玉歡：下調助吸遊客

江玉歡認為港府應因應世衛說法重新審視本港狀况，雖然下調應變級別對市民未必有額外好處，但有助吸引遊客和商業活動來港，笑言「一邊Happy HK，另一邊就疫情緊急，其實就好唔對稱」。她說，港府過往被詬病「行得慢過病毒」，是次不論會否調整，應盡快向公眾交代、解說背後科學根據，以提升國際對港府應變能力的觀感。

政府專家顧問袁國勇稱，由於現時不確定新冠病毒會否突變，影響高危者或突破混合免疫屏障，建議將應變級別下調至「嚴重」，若出現新變異病毒株令感染、重症或死亡個案顯著上升，則需提升級別。他說對疫情有很多無打針長者「死於非命」感遺憾，呼籲社會相信科學，接種疫苗及適量自然感染可防止疫症爆發。

袁國勇：倘重症大增再升級

許樹昌：病房醫院不宜鬆綁

政府專家顧問許樹昌亦同意本港已有空間下調應變級別，處理方法應與季節性流感相近。現時市民進入公立醫院須戴口罩、部分病房仍有探訪限制，他認為近日新冠、流感出現感染潮，暫不宜放寬。

政府專家顧問孔繁毅昨出席活動時形容世衛解除PHEIC時間恰當，但本港要繼續監測病毒變異及維持社區免疫屏障。他說新冠為本港帶來警惕及啓示，如暴露醫院老人內科人力及病牀不足，建議增加人手及加強醫院負氣壓設施。