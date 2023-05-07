受託同事被車死 內疚成動力爭保障

【明報專訊】受訪當天，卓和善在青沙管制區收費廣場看着一架架車輛駛至，收費員及交通督導員不時穿梭收費亭之間交更，他徐徐向記者道，自己留任香港隧道及公路幹線從業員總會主席近20年，皆因始終忘不了數年前兩個凌晨，兩名與他同期入職的同事工作時被車撞斃，收費亭內外滿地鮮血的畫面令他未能釋懷。隨着收費員工種即將消失，他說工會日後將致力改善交通督導員待遇，首要確保有安全工作環境。
滿地鮮血畫面 至今未釋懷
任工會主席近20年
卓和善說，隧道收費員及交通督導員不時被車撞，他由2004年起出任工會主席，任內最遺憾是有兩名交通督導員分別於2015及2016年在其任職的青馬管制站被車撞斃。首宗意外他印象尤深，因死者當時是受卓所託，才會於行車線之間穿梭為收費亭「唱錢」，他親睹一輛私家車駛至，好友躲避不及頭被輾過，留醫昏迷數月後離世。
卓慨嘆當年好友的意外沒引起社會太大關注，但對他影響很大，事後他除了爭取工傷賠償，內疚感亦成為推動力，令他決意多為隧道工友爭取更安全的工作環境。他說現時並非所有隧道均有地底行人通道，故收費員或交通督導員每逢交更均需越過多條行車線，險象環生，他盼運輸署在人手收費全面取消前繼續採措施，例如增設電子指示牌提醒駕駛者留意隧道人員過路。