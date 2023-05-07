受託同事被車死 內疚成動力爭保障

滿地鮮血畫面 至今未釋懷

任工會主席近20年

卓和善說，隧道收費員及交通督導員不時被車撞，他由2004年起出任工會主席，任內最遺憾是有兩名交通督導員分別於2015及2016年在其任職的青馬管制站被車撞斃。首宗意外他印象尤深，因死者當時是受卓所託，才會於行車線之間穿梭為收費亭「唱錢」，他親睹一輛私家車駛至，好友躲避不及頭被輾過，留醫昏迷數月後離世。

卓慨嘆當年好友的意外沒引起社會太大關注，但對他影響很大，事後他除了爭取工傷賠償，內疚感亦成為推動力，令他決意多為隧道工友爭取更安全的工作環境。他說現時並非所有隧道均有地底行人通道，故收費員或交通督導員每逢交更均需越過多條行車線，險象環生，他盼運輸署在人手收費全面取消前繼續採措施，例如增設電子指示牌提醒駕駛者留意隧道人員過路。