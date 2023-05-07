葵芳閣疑兇日本自殺 遺書提畏罪 日警上月發現上吊男屍 憑入境指模確認身分

警方表示， 過去一個多月積極調查案件，並尋求日本警方協助緝兇，至4月6日接獲日本警方通知，當日中午在山梨縣郊區發現一具男屍，懷疑是被港方追緝的疑兇。日本警方近日確認男屍身分，將遺體轉交其親屬。據悉死者在郊區上吊，該處並非被稱為「自殺森林」的青木原樹海，日本警方比對旅客入境的指紋紀錄，確認其身分，而死者手機內的遺書提及畏罪自殺。據悉其家人近日在日本處理死者遺體，擬將其骨灰運港。

香港入境處表示，就一名香港居民於日本自殺一事接獲一宗求助，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐日大使館了解情况及跟進，並按家屬意願提供可行協助。

警方表示，謀殺案發當晚鎖定一名懷疑涉案的本地男子，他為63歲事主梁雪卿同層另一單位的住客，他於當日下午約5時、即警方接報前從機場離境飛往日本。警方表示，梁婦頭顱有一個相信屬硬物撞擊造成的致命傷口，現場檢獲染有梁婦血迹的鐵筆，相信為兇器，單位內有搜掠痕迹，總值約13萬元財物不翼而飛，包括5隻鑽石戒指、一部手提電話、一隻手表、5張銀行卡及小量現金。

法團主席：因果報應

警方相信25歲姓伍疑兇單獨犯案，盜用梁婦的後備鎖匙進入單位爆竊，被中午回家的梁婦撞破，於是用鐵筆殺害對方，伍事後返回自己單位更換衣物後逃去無蹤。警方在伍的房間檢獲一對染有梁婦血迹的波鞋。

與案中兩人居於同層的大廈法團主席劉啟安表示，昨早從新聞得知疑兇自殺身亡，認為對方不願面對自己做錯事及投案，「係佢自己選擇解決嘅辦法，都帶出因果報應，唔好因為一時貪念就做啲咁嘅嘢」，希望梁婦安息，事件可告一段落。他說最初以為是大廈保安有漏洞，沒料到是熟人所為，形容兇手冷血，「冇諗過會咁發生，防不勝防，幫人都有咗戒心」，希望事件不要破壞鄰里互信。

曾收留疑兇 母女沒回單位

劉透露大部分住戶心情已平復，梁婦男友亦與鄰里間「有傾有講」，未有影響關係。不過，他說最初收留疑兇的姓蔡母女在事發後未有再返回葵芳閣，只偶爾着親友到單位清理垃圾，亦沒有出席梁婦喪禮，「鞠個躬、送個花圈都無」，相信質疑兩人仍未能面對事件。