葉劉：不應以投票率衡量新制認受

曾國衞：不追求高投票率

政府建議新一屆區議會由委任、地區委員會界別和直選議席組成，比例為「442」，直選議席比例由現時逾九成減至兩成。被問到直選議席減少會否減低投票意欲時，曾國衞在商台《政經星期六》稱，投票率受多個因素影響，包括參選人政綱、社會氣氛等，因此不會追求很高投票率，但希望巿民珍惜手中一票參與選舉。

葉太在有線新聞《有理有得傾》表示，不應以直選投票率衡量新選制的認受，亦不應對投票率要求太高，認為新方案令區議會更踏實，強調市民仍「有得揀」。

2019年對上一屆區會選舉的投票率達71.23%，是香港回歸以來最高（見表）。葉太指出，2019年反對派用反對政府的議題催谷選票，甚至令市民恐懼，以對政府的憤怒「谷票」，形容是「要不得」。

翻查資料，首屆區議會於1982年由民選、委任、當然和官守議員組成，當時民選議席比例為27%。葉太稱不應將新制與1980年代比較，因社會和政治環境都不同，認為新方案參考了立法會組成以達至均衡參與，並呼籲市民不要單看議員以什麼途徑進入議會，而是看議員可提供的貢獻。

指直選只能選想出選的人 今多元

民選議席大減被指是民主倒退，曾國衛不認同說法，認為現時方案是「因時制宜」，過往的直選只能選出想出選的人，部分有能力的地區人士並不會參選，相信現時方案可出現多元的議會。

曾又稱，將在現屆區議會完結前完成新一屆區議會的產生工作，至於委任、選舉的先後次序，要按實際情况調節，而由於選區範圍較之前大，選舉開支和資助會調整。

麥美娟：非「嗌口號就能入社區」

出席同一節目的民政及青年事務局長麥美娟強調，新制下的區議會不會只反映單一意見。她相信，「三會」提名直選議員時，會考慮有關人士以往地區經驗，提名真正認識社區的人，而不會只提名「同聲同氣」的人，亦不會如現屆「嗌口號就能進入社區」。

副律政司長張國鈞在港台《星期六問責》表示，區議員本來就沒有公權力，反映意見就是扮演監察角色，若區議員反映意見後，問題解決不到，市民怪責的應是有公權力的行政機關，「之後（政府）解決得對不對、好不好，這就是區議員的監察角色」。

政府目標暑假前完成修例以在年底舉行選舉，張國鈞稱，修例涵蓋區議會職能、組成辦法、加入委任等條文，相信立法會會加開會議等盡快處理。