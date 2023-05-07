鄧炳強：吸03年經驗 避免23條被稱「惡法」

必然諮詢 「每人均可發表意見」

鄧炳強昨出席商台節目表示，會汲取當年經驗重視解說工作，「才不會令人有機會挑動，說這個法例是不好啊、『惡法』」。鄧表示，會以2019年社會情况作例子，讓市民知道23條立法是憲制責任之餘亦有實際需要。被問及政府會否就23條立法諮詢公眾，鄧炳強稱「諮詢是必然的，每個市民都會有機會發表意見」。

警隊改入職要求 稱入職標準沒降

鄧炳強節目後見記者，被問及全國人大常委會上月審議《反間諜法》修例法案，23條立法會否涵蓋反間諜行為。鄧稱，《基本法》23條7宗罪包括竊取國家機密罪，與間諜行為有關聯，因此研究立法時必然會將間諜相關行為包括在內。

警方上周五起調整警員、見習督察及輔警的3項入職要求，包括中學文憑試中英文科未達第2級者可透過「警員中英文筆試」投考，另取消最低身高及體重要求。鄧炳強解釋，調整後的入職條件是「以才能為目標」，又稱在語文方面特別是少數族裔，在文憑試未必取得第2級，但有能力寫口供，因此調整，強調入職標準沒降低。

鄧炳強上月曾赴北京訪問，他表示去年騙案數字較前年升四成、騙案佔整體罪案四成，情况嚴重，已與國家執法部門合作建立截款機制，冀助本港受害者截取被騙款項。