海外組織譴責 港府：檢《國殤柱》顯公義 6．4允集會否「視情况」 鄧炳強：課題縱沒問題或被騎劫

「我地（Ngo Dei）」前日發聲明稱，對警方行動深表關注和憤怒，認為警方國安罪名為藉口沒收象徵民主和人權的《國殤之柱》，侵犯藝術自由，呼籲當局歸還。《國殤之柱》創作者高志活為該組織顧問團成員之一。保安局回應稱，與是次取證工作相關的案件，調查一直進行，根據調查發展取證以協助推展有關案件「合法合情合理」，不點名批評該組織企圖混淆視聽，對警務處合法執法行動做出無理譴責和惡意抹黑，是漠視法律、罔顧法治精神行為。

《國殤之柱》原存放在港大位於石崗的嘉道理中心，港大校長張翔昨原定出席「兩大校長盃」教職員足球友誼賽，港大稱張翔臨時因公事未能出席活動。

集會考量主辦方有否能力不被騎劫

鄧炳強昨出席商台《政經星期六》時被問及檢取《國殤之柱》原因，他稱個別案件正進行法律程序，細節不便交代，又回應稱六四臨近並非特別考量。下月將踏入六四34周年，鄧炳強回應當局今年會否容許當日的集會申請時稱，會以法例作考量，包括主辦方是否有能力控制活動不被騎劫、活動主題會否違法等。

節目主持追問鄧炳強若集會只悼念當時死者、不叫任何口號、只在維園和平默坐可否獲准，鄧表示難以「簡單講兩句就話批定係唔批」，要經過很詳盡風險評估，再視個別情况決定，是否批准、如批准亦要考慮需否施加額外條件。鄧強調，本港國家安全風險仍很高，「可能你個課題冇嘢嘅，人哋會騎劫你㗎嘛，有些有心人就出來利用這個日子、聚到人氣就出來搞事，走出來危害國家安全，這些都要考慮」。

仍多方法表意見 「用一個講座講晒」

港澳辦主任夏寶龍早前提到遊行非表達利益、訴求的唯一途徑，被問及會否影響當局決定，令遊行「唔批多過批」，鄧炳強否認，稱是否批出不反對通知書是根據法例做事。不過鄧形容，遊行有「附帶風險」，市民仍有很多其他方式表達意見，例如「用一個講座將意見講晒出嚟」、舉辦記者會或聯絡議員申訴，強調香港社會「五光十色」，可以用不同方法表達，「但必須用一個安全、不會被人利用的方法」。

稱考量增加源於2019騎劫公眾活動

多個團體原有意在上周一勞動節舉辦五一遊行，最終各團體或申請人均決定當日不舉辦或取消遊行。被問及不少團體都對舉辦遊行卻步，當局將如何平衡國家安全考慮及表達自由，鄧炳強稱「我又睇唔到咁嘅情况喎」，一切根據法律辦事。鄧炳強又表示，本港法律包括《港區國安法》均保障市民享有遊行集會表達意見自由，但引述《公民權利和政治權利國際公約》稱，當局會考慮相關活動是否有影響公共秩序、公共安全及國家安全的風險。鄧又形容，當局考量較以往增加，是由於2019年有一些人騎劫公眾活動，使用暴力、分裂香港、危害國家安全。