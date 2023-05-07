曾晤大學學生會成員 商學生會資源支援抗爭

案情撮要列出次被告郭文希與張姓男子的聯繫，稱郭文希2021年頭加入光城者，張則在同年1月加入賢學思政。同年2至4月，賢學思政與光城者意見糾紛，張與郭在兩個組織於旺角某區議員辦公室會面時認識，最終兩個組織調停糾紛，並計劃合作反政府活動。

同年3至6月，張曾帶郭文希在旺角某賓館與香港某大學學生會的成員會面，並多次接載郭到汀九、元朗等地與不同人會面。會面中張談及他計劃利用學生會資源支援反政府活動，又提到有意計劃炸彈襲擊。

另外，案情詳列各被告與控方證人關係，包括第七被告蘇穎貞與兩名涉案前男友的結識經過，而其中一人在西灣河某台式茶飲店工作，曾接載蘇與其他被告到銅鑼灣、油塘、鯉魚門、佐敦等地會面及玩樂。

花兩小時讀案情 官：撮要非覆述所有證據

散庭前，國安法指定法官李運騰關注控方花兩小時讀出案情，提醒控方分辨案情撮要和覆述所有證據之別，稱案情「比較像一份警察調查報告」，當中部分資料或毋須讀出，着控方「轉告你的同事」。翻查資料，除昨天代表控方的高級檢控官吳加悅，署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟曾在本案代表控方。

（港區國安法）