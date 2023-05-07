擬炸法院 17歲主腦認恐怖活動罪 筆記稱製輿論「將社運升至革命」 5同伙認串謀爆炸

6名被告依次為郭文希（現年20歲，下同）、何裕泓（19歲）、歐文（21歲）、陳姓男生（17歲）、羅姓男生（17歲）及蘇穎貞（20歲）。何承認國安法下串謀恐怖活動罪，其餘被告承認「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」的交替控罪，控罪日期涵蓋2021年4月1日至7月5日。根據案情，案中郭文希和尚未答辯的同案首被告陳凱量是光城者成員。

主腦曾問教師製TATP 對方稱不知

案情稱，案中主腦是時年17歲的何裕泓，他積極參與反修例示威，隨着社運發展而「變得激進」，計劃以炸彈襲擊等激烈手段顛覆政府。2021年2月，何曾向同學透露有意針對港鐵「做一件大事，引起全香港人關注，去喚醒香港人嘅抗爭意識」，邀請同學協助他放炸彈。同年4月，他問蔡姓科學老師如何製作TATP炸藥，對方答不知道。

同樣參與社運的次被告郭文希在2019年尾至20年頭認識何。2021年上半年，何告知郭計劃在法院放炸彈，吸引國際關注香港政治問題；加入了光城者的郭亦在與賢學思政交涉時認識前成員張姓男子，對方邀請她一同針對政府辦公室、警署、法院等場所施襲。

經光城者成員識前賢學成員 獲資金及製彈法

同年5至6月，郭介紹何、張兩人認識，兩人計劃在觀塘和屯門法院大樓放炸彈，張提供4萬元資金及製作TATP炸彈的方法，並建議何事後離港。何購入可用於製作炸彈的工具，並指示同學歐文租借一賓館房間，計劃在房間製作炸彈。

何又招攬陳姓朋友（第五被告）協助，兩人不時在Telegram討論時政，何曾問陳「想不想改變社會」，其後向他透露炸彈計劃。何、歐、陳3人曾到屯門和觀塘法院勘察，其間何拍攝一些照片。何將勘察的照片傳送給張，對方建議招攬「哨兵」把風。

招同學鄰居網友 租賓館覓材料運炸彈

陳在何詢問下，介紹羅姓朋友（第六被告）以500元報酬在7月10至20日運送炸彈，何計劃由陳將炸彈放入觀塘法院6樓電梯大堂，透過電話引爆炸彈，若失敗則安排不知情的羅引爆炸彈。陳擔心羅會有危險，拒絕執行計劃，何則稱「做大事一定會有人犧牲，污糟嘢總要有人做」，又着陳令羅花光500元報酬，好讓他沒藉口退出計劃。

何亦曾詢問前鄰居蘇穎貞如何購買化學品，其後改稱已找到製作炸彈的化學品，擬在屯門法院炸彈襲擊後離港。蘇一直沒表明參與計劃，但曾問在地盤工作的前男友如何購買雙氧水及鹽酸，前男友得悉鹽酸是用來製作炸彈後，極力勸服她不要購買。

同年7月頭，何向張表示他被警察跟蹤，要延後計劃。各人最終在7月5至12日被捕。

警方專家：已購工具訂施襲時段 有意圖潛力

警方在何的賓館房間搜出漏斗、溫度計、燒杯等可製作炸藥的工具，並檢走經改裝的煙火、車用尿素、氣槍、彈夾、BB彈、一幅「光時」橫額等物。警方另發現8本何的筆記簿，內有製作TATP炸藥的原材料清單，以及列出襲擊計劃，稱在襲擊後要製造輿論「將社運提升至革命層面」，又擬在國慶日前後施襲，破壞國慶氣氛，「製造混亂，從而令奧運取消或延期」。

以專家證人身分作供的爆炸品處理課高級警官馬偉德認為，被告已購買製作炸彈的工具及勘察，並訂下可行的襲擊時段，判斷被告有意圖和潛力進行炸彈襲擊。

【案件編號：HCCC 103、104/22】

明報記者

（港區國安法）

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