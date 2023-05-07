東鐵首對月台閘門今啓用 料2025年全線裝完

港鐵高級建造工程師陳國基表示，每道自動閘門高1.7米，並安裝偵測障礙物的雷射感應器。港鐵分別於本月2日和4日在馬場站完成安裝1號月台兩對自動閘門，計劃本月底在大埔墟站展開安裝工程，明年起陸續擴展至落馬州、上水、沙田及大圍站，2025年底完成安裝東鐵線全線月台閘門。

提10年始成事 稱需收車始裝「時間很少」

根據沙田區議會交通及運輸委員會2016年11月的討論文件，東鐵線加建自動月台閘門的工程由深圳的方大智源科技股份有限公司（前為深圳市方大自動化系統有限公司）承建，合約金額逾5.1億。

港鐵機電工程建造總經理梁志添解釋，安裝自動閘門的車站次序有3項考慮因素，包括月台較筆直和少彎位、毋須調校停車位置和設有備用月台供列車日常運作。梁又稱，月台自動閘門的安裝工程須於晚間非行車時間的兩小時進行，每周最多安排2至3晚動工，每個月台安裝45對閘門，平均需3至6個月完成，稱「能安裝（閘門）的時間很少」。港鐵澄清，無在自動幕門裝鏡頭，只安裝偵測障礙物的雷射感應器。