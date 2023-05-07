指引檢討中 濕地緩衝區10發展申請 去年被否決項目再闖關 環團憂「試水」持續

明報記者 馬耀森

兩次申請同規模需填塘 環團料續違指引

城規會文件顯示，捲土重來闖關的元朗壆圍項目位於錦綉花園東南面一幅約55萬平方呎用地，現為「其他指定用途」註明「綜合發展括包括濕地修復區」，計劃興建108幢3至5層高洋房，以及兩幢2至3層高會所，提供114個單位，平均每個單位面積約2000平方呎。項目分兩部分發展，當中約四成作濕地修復區，其餘發展住宅，預計2025年底落成。申請人為豐展設計及營造有限公司，並非土地擁有人。

申請人稱，最新申請已平衡發展與保育的最大考慮，並已充分採納漁護署對早前向城規會申請的意見和建議。翻查資料，該項目2021年7月向城規會提出申建114伙，去年5月被否決。長春社公共事務經理吳希文指出，申請人最近捲土重來，發展規模與上次幾乎一樣，開發過程會有5.82公頃濕地受影響，當中約2.88公頃濕地會永久消失。

吳希文續稱，上一次申請被城規會指不符合后海灣規劃指引「濕地無淨損失」原則，以及未能證明不會對周邊環境造成負面影響，但今次發展商以「換湯不換藥」方案再次闖關，相信仍不會符合「不會有濕地淨減少」規劃指引。

10項目共71公頃 佔緩衝區7%

不過，吳希文稱，政府正檢討后海灣濕地緩衝區的規劃指引，其間城規會接獲多宗改劃申請，大部分申請規模均較原有申請高，最多更高出近20倍，擬建25層住宅；若該9個項目全部獲批，區內增加約7.1萬人口，住宅約2.66萬伙，當中逾九成是私樓；若再加上新增的壆圍項目，以上10個項目佔地合共71公頃，佔整體濕地緩衝區1000公頃約7%，並不算少。吳希文說，政府一日未完成檢討濕地緩衝區的規劃指引，發展商都會「排隊」向城規會闖關，間接增加魚塘破壞風險。

壆圍項目是自政府於前年8月提出檢討濕地緩衝區的規劃指引後第十宗發展申請，雖然另一宗亦即米埔錦壆路擬建2771伙的項目遭否決，料闖關項目陸續有來，下一宗亦即壆攸路的簡約公屋項目會向城規會申請規劃許可，最快6月9日開會討論，該項目約有一半土地位於濕地緩衝區。

發展局稱新指引會參考北都保育研究

被問及檢討處理濕地緩衝區發展申請的指引的進度，以及發展商提出發展申請「試水溫」會對魚塘構成壓力，發展局昨回應稱，正聯同相關部門檢視有關城規會規劃指引，以平衡保育和發展為前提，目標是要釐清城規會在考慮涉及「濕地保育區」和「濕地緩衝區」的規劃申請時所採用的部分原則，以及簡化或豁免與附近環境相容且沒對濕地生態造成不良影響的發展項目的規劃要求。漁護署正進行《北部都會區發展策略下建立濕地保育公園系統之策略可行性研究》，當局會更新上述指引時亦會參考有關研究的結果。

[城市保育]