管治改善9範疇 章程增執委職責

能回應批評？ 港協：未完成審視

香港冰協昨日凌晨在官網上載改善方案，全文13頁，提出現正或即將推行措施，涵蓋執行委員會及投訴處理機制等9個範疇。處理投訴方面，冰協稱港協上月26日就處理投訴的基本程序發出指引，冰協將盡快推出機制，日後以公平、公正和客觀方式處理投訴，官網亦已新增投訴欄目。對於港協稱冰協的註冊屬會（registered clubs）在冰協的會員大會不設投票權，冰協稱執委會經近日討論，決定在修訂章程7月生效後，容許屬會成員（club members）在會員大會投票。

允屬會投票 盡快推處理投訴機制

報告提及，當有新委員加入時，冰協資深成員會提供7天培訓，讓其熟習冰協運作及相關職責等；冰協已按照康文署程序，委任一名員工負責會計及財務管理，定期抽查和內部審計，並直接向秘書長和司庫報告。至於運動員遴選政策，冰協稱由於名額及要求視乎不同賽事而變，將定期在網上公布資訊，並新增公布遴選名單的時間供報名者參考。

港協暨奧委會上月表示，從冰協處理播錯歌事件的方式及與其會面中，認為冰協在企業管治方面亟待改善，指冰協執委會明顯缺乏內部溝通，委員之間的角色和職責有欠分工，要求冰協就事件提交書面解釋，並提出企業管治改善方案。