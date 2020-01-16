稱冰協報告不實 港協楊祖賜：以會面內容作準 領隊：第二次晤主辦方交USB被拒 盼楊細聽3月錄音

港協指曾認無預備USB

冰協：首次會面手上無

港協暨奧委會昨日召開記者會回應冰協前日提交的報告。對於報告提及曾向波斯尼亞主辦方提交附國歌的USB，楊祖賜強調報告失實，稱只會以會面說法作準，「報告只係佢（冰協）一面submission（提交）」；又稱港協曾與波斯尼亞主辦方查詢，惟主辦方答案不清晰，形容「有回應跟無回應沒有分別」。至於被問到會否公開會面內容，楊指內容基於事實全部，亦有文字和錄音紀錄，不用再解釋。

關婉儀回應，相信楊未有充分時間消化報告，誤以為內容不確，期望對方細聽3月23日會議錄音；若楊仍有保留，她「百分百同意」簽署任何授權信件，讓港協向當地相關部門取證了解。

港協：無莊嚴處理國歌 沒指不尊重

楊祖賜在記者會上又稱對冰協的報告感失望，原期望冰協一個月內提供事實及改善方向，惟報告未有交代，認為冰協只是不斷失實指控，故需要出來澄清。他說，其中港協從沒指控冰協「不尊重」國歌，在回應傳媒查詢及致函冰協中，均清楚表達冰協未能按《指引》對國歌予以莊嚴處理，對該立場被曲解為「指控冰協不尊重國歌」，認為實有誤導和轉移視線之嫌。

楊又重申，港協無作出對運動員有欠尊重的言論，期望共同以理性、務實的態度處理事件；對於冰協令公眾造成極大誤解，港協已即日澄清並無此言論。

至於港協指冰協領導層態度諸多迴避，楊稱是「基於兩個客觀事實」，包括多次親自向冰協主席簡揚傑查詢不果，簡曾以「待領隊回港後才作交代」及「警方已介入調查」為由拒絕提供資料，直至事發後超過3星期才答應出席與港協的會面；事發後一個月，冰協提交的文件對關鍵問題避而不答，無交代何時及何地以硬件形式（電腦硬碟或USB）交國歌予賽事主辦方，及有否要求主辦方書面確認收妥。楊稱「冰協多次向傳媒發放補充資料，卻無向港協正式交代詳情」，冰協做法有否與港協保持良好溝通和合作，「相信公眾自有判斷」。

簡揚傑昨晚回應稱，楊祖賜是輔警總監，形容關婉儀在極度惶恐下盡力回答，稱若港協起初「唔係靠1960年代的審犯恐嚇式質問」，而是有心問清楚事件，肯定關不會「答到一忽忽」。他反問楊若是盡職，是否應就冰協回覆不盡之處提問，而非相反「高高在上聲稱報告不盡」，而要求冰協三度交報告「講同一件事」。

冰協主席：倘盡職應問回覆不盡之處

非三度要求「講同一件事」

簡認為楊「點都唔會滿意」，一開始已不信冰協，即使世界冰聯及波黑冰協承認責任，楊仍堅持是冰協一面之詞。

稱另一賽事阻播錯 楊：顯事件「人為」

冰球港隊2月在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播國歌出錯。冰協在前日報告列出關婉儀六度核對國歌的時序。被問及會否仍認為冰協未有莊嚴處理國歌，楊指處理國歌視乎態度及行為，提及冰協於羅馬尼亞作賽時成功阻止主辦方播錯歌，形容表現令人滿意，反映波斯尼亞事件屬「人為」。

至於文體旅局是否已收到報告，局方昨日回覆查詢稱暫無補充。