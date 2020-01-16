研究40年 電子道路收費「未必需要」 運輸署長：解決中環違泊大致解擠塞 專組兩年半無開會

先導計劃網站昨揭不能進入

有環團指政府40年來用了不少公帑研究，有必要清楚解釋不推行理據。有先導計劃成員認為政策拖拉多年「要講嘅都講晒」，技術成熟易落實，如擠塞問題仍嚴重，有必要推行。

運署：考慮後再定何時落實先導計劃

羅淑佩昨早在新城電台《財知大道》被問到有人擔心有「易通行」系統後，當局日後會否亦在道路加個「龍門架」實行電子道路收費。羅回應稱，期望將來實施三隧「不同時段不同收費」後，駕駛者會改變駕駛習慣，中午中環銅鑼灣會有較少車流，署方亦在中區皇后大道中試行閉路電視攝影執法（自動交通執法系統），現時署方仍未正式用該系統執法，但情况已有改善，認為只要解決該路段車輛停車等候問題，未必需要推電子道路收費。

本報其後向運輸署查詢政府是否傾向以其他方法解決中環擠塞，不再推電子道路收費，署方晚上回覆稱會因應三隧調整收費後，其周邊道路及中環交通情况、「自動交通執法系統」測試結果，充分顧及最新社會和經濟後再決定。至於去年9月完成的可行性研究何時公布，署方沒回應。

小組成員稱技術成熟 「擺個架可實施」

本報2021年10月報道，運輸署為先導計劃成立的國際專家小組自2020年1月成立後只開過兩三次會議，對上一次是2020年10月。有小組成員昨向本報透露，小組自該次後至今沒再開會。該成員形容早有預料「做完得個吉」，新冠疫情也有拖慢討論，但現已復常，技術亦成熟，「擺個架（龍門架）就可實施」，估計政府遲遲不做只是怕觀感不好。

香港運輸研究學會資深會員熊永達認為，皇后大道中一帶主要是「老闆車」， 由於運輸署系統可24小時監測，料可有效打擊該處違例停車，但一眾私家車或轉到附近小街停留；而即使解決了違泊，因中環一帶始終是旺區且舊路多，故「只要本港經濟好」，估計車流仍會超出道路容量導致塞車。熊又認為，現有三隧分流方案將收費與出行時間、而非擠塞程度掛鈎並沒科學根據，未必可減車流。

環團：40年用不少公帑 不推需解釋

「健康空氣行動」行政總裁馮建瑋關注，40年來用了不少公帑研究，有必要解釋清楚不推行理據，又盼政府不要輕易放棄，因不止中環擠塞，其他區域的塞車未必可靠電子道路收費以外的措施解決。綠色和平項目主任伍漢林表示，即使解決違泊及實施三隧分流，車流會否減少仍待觀察，因整體私家車數量一直在增加，多車停留路面仍會有空氣污染。伍稱，政府常稱會多管齊下解決問題，同時實施電子道路收費成效必更大，冀政府更積極推行計劃。