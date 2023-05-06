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走私1.6噸鹿茸市值2100萬 兩內地男被捕

【明報專訊】水警總區連同香港海關前日（4日）採取聯合反走私及反偷渡行動，檢獲一艘快艇及1.6噸鹿茸，鹿茸市值約2100萬元。兩名內地男子被捕，涉嫌非法入境及企圖輸出未列艙單貨物，正被扣查。

水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪稱，水警及海關前晚在香港西面水域一帶行動，約晚上8時半發現一艘可疑船進入香港西面水域，以時速約17浬駛向屯門爛角嘴，船靠近龍鼓上灘停留約20分鐘後向內地駛走。水警小艇分區船上前截查，發現快艇有頂篷，船上有兩名男子及大量貨物，懷疑他們正走私。經過追截，水警最終攔下涉案快艇。

水警在船上發現43箱懷疑走私鹿茸，共重1.6噸，市值約2100萬元。兩名內地男子分別38及45歲，涉嫌非法入境及企圖輸出未列艙單貨物被捕，正被扣查，案件交海關跟進。據悉涉案快艇約長10米，裝有兩部300匹摩打。阮敬豪批評走私活動不止犯法，更危害周邊船舶安全。

涉相關稅款400萬元

海關海域調查組指揮官林達科表示，今次是海關首次截獲單一海上走私大量鹿茸的案件，涉案鹿茸未經加工，以紙箱盛載再用膠紙密封，估計是避免走私時被海水沾濕。若成功走私內地，估計可逃避內地稅款逾400萬元。林續稱，內地對貴價產品需求殷切，鹿茸是受歡迎高價食材之一。

相關字詞﹕走私 鹿茸

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