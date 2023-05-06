跨境生人數大跌 蔡：部分地區見「水尾」

朱國強憂「派0班」蔓延北區

本身是北區小學校長會主席的教育界立法會議員朱國強擔心，受跨境生下跌與適齡學生減少夾擊，獲教育局「派0班」小一的情况會蔓延到北區。

蔡若蓮提到，參加小一派位的跨境生數目，由2017年逾4000人跌至去年只有約300人，形容下跌「幅度非常大」。她稱，現時跨境生較集中在北區、元朗、大埔和屯門就學，局方視乎家長選擇在哪區讓子女就學，不會透過政策「特別將他們拉走」。

議員關注政策吸港人子弟

蔡：非常歡迎回流就學

有議員建議教育局在「殺校」後，准跨境高中生入住空置校舍，蔡若蓮回應稱，由於跨境生已大幅減少，質疑改建後是否有足夠學生入住，強調施政須符合經濟效益。

此外，有北區校長早前向本報稱，校內約20名跨境生正入讀內地港人子弟學校，家長由於已付學費，欲完成今個學期才讓子女恢復來港上課；有議員關注，局方有沒有政策鼓勵這些學生回港讀書，蔡若蓮稱，局方非常歡迎和鼓勵他們回港。

教育局在立法會文件透露，局方今年2月22日統計，有15,760名跨境生來港上學，分別是364名幼稚園生、6001名小學生和9395名中學生。翻查資料，對比疫情前2019年9月錄得27,055名跨境生，今年跨境生減少約1.1萬人。

有校長倡減每班人數應對

朱國強指出，跨境生減少，加上北區本身的適齡學生人口正下跌，認為未來一至兩個學年「縮班」危機會逐步逼近，擔心獲教育局「派0班」小一的情况蔓延至北區小學。朱國強表示，北區校長會早前開會，多名校長建議教育局考慮按該區預計參與派位的學生人數，相應減低區內每班學生人數，應對學生人口下跌的問題。