蔡若蓮證實5小學派0班 否認不近人情 稱開班線原初24減至16人 無止境下調對學生不理想

自4月初起，獲教育局下學年「派0班」小一的學校先後公布對策（見表），包括長洲錦江小學、獻主會溥仁小學及聖嘉祿學校。教育局長蔡若蓮至昨早出席立法會教育事務委員會後見傳媒，始證實一共5間資助小學未達16人「開班線」，下學年獲「派0班」小一，惟沒披露該5校校名。

稱回應社會需要

救世軍柴灣杏花邨校合併

辦學團體「救世軍港澳地域」昨日回覆本報表示，位於柴灣的中原慈善基金學校下學年（2023至2024年度）將停止招收小一生，是「回應社會需要和善用資源」；又稱該校全校學生344人，而位於杏花邨的救世軍韋理夫人紀念學校則有439人，中原慈善基金學校校長鄧世豪昨接受傳媒訪問時表示，該校擬與韋理夫人紀念學校合併，已向教育局申請，有待回覆，再作實際安排。鄧校長又說，預料不止該校所在的東區，相信全港不同地區均面對適齡兒童減少的問題。該校小四生Ivan昨表示，教師未提學校擬合併的消息，家長擔心難適應，「慣了在這學校返學，去第二間不知適不適應」。

蔡強調不等同殺校

蔡若蓮表示，該5間不獲資助開辦小一的學校不等於被「殺校」，依然可揀選局方開出的多項發展方案，包括下學年以私營方式辦小一、申請特別視學等。

「總會有差一人情况」

蔡：底線多少才近人情？

對於近日其中一間被「派0班」小一的小學校長批評教育局不近人情，收生距開班線只欠一人也不放行，蔡若蓮昨回應時解釋，小一開班線由24人一直放寬至現時16人，「無論任何一個數目，都是會有差一個（學生）的情况，所以你話（開班線）16人欠1人就不近人情；到（開班線）15人欠1人，又不近人情，那多少才『近人情』呢？」她認為，倘一級的學生少於16人，對學生學習非常不理想，強調開班線不能「無止境」下調，否則對學生課外活動、群育發展不理想。

翻查資料，中華基督教會長洲堂錦江小學上月初率先公布，兩輪收生只獲15人報讀，距開班線尚欠一人，該校已申請私營形式開辦下學年小一級，由辦學團體全費資助。另外，毗鄰九龍城區的獻主會溥仁小學上周公布獲「派0班」小一，校方早前希望爭取與蔡若蓮會面，並申請「特別視學」，盼繼續營辦。中西區聖嘉祿學校同被「派0班」小一，校方前日（4日）稱在局方提供的發展方案中，揀選「2024/25學年復辦小一」，意味今年9月沒有小一生。